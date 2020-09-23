«Ростех» показал макет российской базовой станции 5G

Развитие данной технологии позволит россиянам получать доступ в интернет на высоких скоростях, пользоваться виртуальной и дополненной реальностью, а также вести видеостриминг в высоком разрешении 4K.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе презентации подчеркнул, что база соответствует всем международным стандартам и совместима с оборудованием зарубежных производителей.

5G — это новое поколение мобильной связи, при котором скорость мобильного интернета колеблется от 10 до 25 Гбит/с с минимальными задержками всего 1–2 мс. Таким образом, пользователи смогут получать доступ к гигабайтам информации всего за минуту. Сейчас эта технология наиболее задействована в ресурсозатратной сфере дополненной или виртуальной реальности.

Такая высокая скорость обеспечена тем, что сигнал 5G занимает более высокие частоты, на которых значительно меньше помех. Однако для передачи сигнала требуются более мощные устройства.