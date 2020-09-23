«Ростех» показал макет российской базовой станции 5G
В рамках пятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» госкорпорация «Ростех» представила российскую базовую станцию мобильной сети пятого поколения (5G). Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
«Макет базовой станции, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит», — говорится в сообщении.
Согласно макету, станция будет состоять из нескольких частей: модуля радиопередачи, модуля цифровой обработки и ядра мобильной сети (5GC). По предварительным оценкам, на разработку и производство оборудования понадобится около 40 млрд руб.