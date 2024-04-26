На Украине смогут увольнять не сообщивших о родне в шести регионах России

На Украине смогут увольнять за молчание о родне в шести регионах России

Киев, Украина (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Верховная рада во втором, окончательном чтении приняла закон, предусматривающий увольнение украинцев, которые не сообщают о родственниках и близких, живущих на территории Республики Крым, Севастополя и новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

Документ передали на заверение спикеру парламента Руслану Стефанчуку, после он уйдет на подписание президенту Владимиру Зеленскому. Изменения вносятся в украинский Трудовой кодекс, сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

По новым правилам работники должны будут уведомлять работодателей о родственниках и близких в регионах, которые Киев считает оккупированными, и предоставлять информацию об их месте проживания или регистрации. Законопроект внесли на рассмотрение депутаты от фракции президентской партии «Слуга народа» в 2022 году.

По данным «Судебно-юридической газеты», закон приняли, несмотря на критику в юридическом управлении Рады. В законе не прописан порядок привлечения сотрудника к ответственности за правонарушение, проект предполагает неограниченную трактовку новой нормы, что может повлечь нарушение прав работников, отмечает издание.

Глава украинского общественного центра прав человека ZMINA Алена Лунева в обзоре документа заявила, что после принятия закона любое предприятие в соответствии со своими новыми внутренними правилами сможет потребовать от работника информацию о родственниках на российских территориях. При этом, подчеркивает Лунева, неясно, «с какой целью работодатель должен это знать».

Крым и Севастополь как отдельный регион присоединились к России в марте 2014 года; ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в сентябре 2022-го. Этому предшествовали референдумы. Киев называет эти территории оккупированными. Москва настаивает, что они добровольно присоединились к России и этот вопрос закрыт.

16 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. По новым правилам все украинские мужчины от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военный билет. Также военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах.