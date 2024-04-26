Калинская проиграла 136-й ракетке мира Бейлек на турнире WTA-1000 в Мадриде

Россиянка проиграла 136-й ракетке мира на крупном турнире WTA в Мадриде

Анна Калинская во втором круге сенсационно уступила 18-летней Саре Бейлек из Чехии со счетом 1:6, 4:6

Анна Калинская (Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором круге 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под 24-м номером, уступила чешке Саре Бейлек, 136-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

Калинская, как одна из сеянных, начала выступления в Мадриде со второго круга.

18-летняя Бейлек в первом круге обыграла другую россиянку — Анну Блинкову (4:6, 6:3, 6:3). Ее следующей соперницей станет американка Эшлин Крюгер.

Калинская занимает 25-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок). В феврале в Дубае она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, обыграв за неделю первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.

Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.