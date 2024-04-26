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Россиянка проиграла 136-й ракетке мира на крупном турнире WTA в Мадриде

Калинская проиграла 136-й ракетке мира Бейлек на турнире WTA-1000 в Мадриде
Анна Калинская во втором круге сенсационно уступила 18-летней Саре Бейлек из Чехии со счетом 1:6, 4:6
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Мадриде.

Во втором круге 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под 24-м номером, уступила чешке Саре Бейлек, 136-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

Калинская, как одна из сеянных, начала выступления в Мадриде со второго круга.

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18-летняя Бейлек в первом круге обыграла другую россиянку — Анну Блинкову (4:6, 6:3, 6:3). Ее следующей соперницей станет американка Эшлин Крюгер.

Калинская занимает 25-е место в рейтинге WTA (шестая из россиянок). В феврале в Дубае она впервые в карьере дошла до финала турнира WTA, обыграв за неделю первую и третью ракетку мира — польку Игу Свёнтек и американку Кори Гауфф.

Турнир в Мадриде завершится 4 мая. Призовой фонд составляет €7,68 млн. Он относится к категории WTA-1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Анна Калинская
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