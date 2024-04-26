Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина» про «денежки на карту»

Президент РФС заявил, что любит хороший юмор, но есть темы, на которые нельзя шутить

Александр Дюков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков считает недопустимой шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова про вознаграждения от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил журналистам.

«Я люблю хороший юмор. Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор — это хорошо, но должна быть грань», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

По словам Дюкова, надо дождаться рассмотрения этого эпизода комитетом по этике РФС. «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы футболисты хорошо и открыто общались со СМИ, но есть границы, например нецензурная брань. А есть темы, на которые нельзя шутить», — добавил глава РФС.

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.

Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка.