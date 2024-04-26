Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина» про «денежки на карту»
Глава РФС Александр Дюков считает недопустимой шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова про вознаграждения от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил журналистам.
«Я люблю хороший юмор. Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор — это хорошо, но должна быть грань», — цитирует Дюкова «Чемпионат».
По словам Дюкова, надо дождаться рассмотрения этого эпизода комитетом по этике РФС. «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы футболисты хорошо и открыто общались со СМИ, но есть границы, например нецензурная брань. А есть темы, на которые нельзя шутить», — добавил глава РФС.
Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ.
Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка.
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