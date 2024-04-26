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Полиция изъяла 350 млн руб. у торговцев c даркнет-рынка Hydra

МВД: у торговцев даркнет-рынка Hydra изъяли 350 млн руб.
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Более 350 млн руб. конфисковали у участников торговой площадки Hydra в даркнете из России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД.

Расследование деятельности платформы Hydra российская полиция проводит вместе с белорусскими коллегами. Обыски силовики провели в Москве, Подмосковье, Хабаровском и Краснодарском краях, а также в Белоруссии.

«В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте <...> свыше 350 млн руб., четыре цифровых кошелька с криптовалютой», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правоохранителей, полученные незаконным путем доходы подозреваемые вкладывали в недвижимость в разных регионах России, дорогие автомобили, предметы роскоши.

В результате обысков оперативники задержали подозреваемого по уголовному делу по ст. 210 Уголовного кодекса — организация преступного сообщества и ст. 228.1 — производство и сбыт наркотиков. Мужчину по решению суда отправили в СИЗО.

В Германии полиция закрыла крупнейший в мире даркнет-маркет Hydra
Общество
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Hydra — торговая площадка в даркнете, работавшая для русскоговорящих пользователей. Она считалась крупнейшим маркетплейсом скрытого сегмента интернета: в 2021 году на ее долю приходилось 80% от всей общемировой выручки даркнет-маркетов.

На Hydra вели торговлю наркотиками, поддельными документами, базами с утечками данных и другими нелегальными товарами. МВД и ФСБ неоднократно сообщали о сбыте товаров крупных нарколабораторий через Hydra, а также о задержаниях торговцев этой площадки.

В 2022 году маркет закрыли в Германии, в США против Hydra ввели санкции.

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наркоторговцы МВД Россия Белоруссия
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