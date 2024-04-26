«Спартак» обратился в ЭКС РФС по трем эпизодам в дерби с ЦСКА в РПЛ

«Спартак» нашел три судейские ошибки по итогам дерби с ЦСКА

«Спартак» обратился в ЭКС РФС по трем эпизодам: неназначение пенальти, грубом фоле на Манфреде Угальде и желтой карточке Алексису Дуарте

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по трем эпизодам матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «красно-белых».

«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА: неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади; грубое нарушение правил на [Манфреде] Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка; желтая карточка [Алексису] Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», — сообщили в «Спартаке».

Встреча 21‑го тура РПЛ состоялась 25 апреля и завершилась со счетом 0:0.

Это первая нулевая ничья в этом дерби с октября 2003 года.

«Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице. У ЦСКА 38 очков, трехматчевая безвыигрышная серия и седьмое место.