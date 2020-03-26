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Ипотека опять попадет в десятку
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Газета
Ипотека опять попадет в десятку
Газета № 037 (3204) (2603)
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Ипотека опять попадет в десятку
«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по кредитам на покупку жилья
Аналитики «Эксперт РА» ожидают повышения ипотечных ставок до 10% уже в первом полугодии 2020 года. На таком уровне они могут задержаться, пока не улучшится экономическая ситуация, вызванная обвалом нефти и пандемией коронавируса
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2020 году после исторических минимумов ипотечная ставка может превысить уровень 10% при развитии умеренного и кризисного сценариев, говорится в обзоре «Угроза заражения» рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Власти объявляют меры по поддержке рынка, но полностью нивелировать эффект от макроэкономической ситуации не смогут.

Как будут меняться ставки

В начале 2019 года на рынке наблюдался рост стоимости ипотечных кредитов после повторного повышения ключевой ставки Банком России (до 7,75%) в декабре 2018 года. Ипотечная ставка поднялась с 9,66% на начало года до 10,56% в апреле, на этом фоне снижались объемы выданных и рефинансированных кредитов. Тренд завершился в июне, когда ЦБ принял решение о понижении ключевой ставки, а вслед за регулятором понижать ставки начали и банки. Жилищные займы дешевели девять месяцев подряд, к концу года ставка опустилась до 9%, а в январе 2020 года — до нового рекордно низкого значения — 8,79%. ЦБ пока не раскрывал данные за февраль.

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Тем не менее в 2019 году прирост ипотечной задолженности замедлился до 17% против 24% годом ранее: банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов (падение на 14%) на 2,8 трлн руб. (сокращение на 5%). Средние ставки были выше уровней 2018 года, на динамику портфелей повлияли также рост цен на недвижимость и снижение объема выдач кредитов с низким первоначальным взносом, считают аналитики. В 2020 году «Эксперт РА» ожидает нового падения выдач жилищных займов — уже не на 5%, а на 10%, чему поспособствует новое вероятное повышение ставок уже в первом полугодии 2020 года.

«На фоне роста доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за волатильности на финансовых рынках проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года», — считают в «Эксперт РА».

Некоторые банки уже начали поднимать ставки по жилищным займам из-за волатильности на рынках, вызванной распространением коронавируса COVID-19, разрывом сделки ОПЕК+ и последовавшим почти двукратным обвалом цен на нефть до $25–27 (по сорту Brent). Это сделали «ЮниКредит» и Транскапиталбанк, Райффайзенбанк и Росбанк, «Открытие». Крупнейшие игроки на рынке — Сбербанк и ВТБ — пока не меняли условий по ссудам. Центральный банк на прошлой неделе оставил ключевую ставку неизменной (6%).

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«Ряд банков уже повысил ставки по ипотеке, по всей видимости, это станет общерыночной тенденцией. Рост стоимости фондирования неизбежно приведет к увеличению ставок по ипотеке, что может вызвать снижение темпов выдачи», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Кроме того, в условиях ухудшения макроэкономической ситуации ряд клиентов также могут отказаться от заключения сделок, добавляет он. Для компенсации падения спроса регулятор уже смягчает регулирование в этой сфере, но полностью нивелировать эффект текущей макроэкономической ситуации эти меры не смогут, заключает Волков.

В опорном банке жилищного развития «Дом.РФ» придерживаются более оптимистичной точки зрения. «Заметный рост ставок — до 10% и более — возможен при неблагоприятном развитии событий и для кредитов на вторичном рынке», — говорит руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он обращает внимание, что, несмотря на рост доходности ОФЗ (с 5,7–6,2 до 7,9–8,2%) и повышения ставок по вкладам, крупнейшие банки сохраняют ставки по ипотеке.

«Динамика ставок по ипотеке будет во многом зависеть от глубины кризиса и динамики основных макроэкономических показателей. Однако реализация комплексной поддержки ипотечного рынка сможет воспрепятствовать росту ставок», — считает Гольдберг. Так, по его словам, перевод выдачи и сопровождения ипотечных кредитов в электронный вид, повышение ликвидности рынка ипотечных облигаций помогли бы сохранить ставки вблизи текущего уровня.

Какие сценарии возможны на рынке

«Эксперт РА» рассматривает три сценария развития событий на ипотечном рынке:

  • позитивный предполагает, что участники сделки ОПЕК+ скоро договорятся, валютный курс стабилизируется, инфляция не будет разгоняться и ЦБ воздержится от повышения ставки. В таком случае аналитики ожидают рост ипотечного портфеля на 10–15% и снижение средней ставки до 8,5% к концу года;
  • при наиболее вероятном, по мнению «Эксперта РА», умеренно негативном сценарии рост портфеля замедлится до 10% и объем выдач сократится до 2,5–2,6 трлн руб., а ипотечная ставка задержится на отметке около 10%. Такой сценарий возможен при ускорении инфляции и пересечении таргета ЦБ в 4% в 2020 году, повышении ключевой ставки до 7–7,5%, цене нефти марки Brent на уровне $40–45 за баррель;
  • кризисный сценарий «Эксперт РА» предполагает падение среднегодовой цены на нефть до 35 долл./барр., отказ Центрального банка от валютных интервенций, значительное обесценение рубля и разгон инфляции до 7–8% годовых. При его реализации объем выдач ипотеки упадет на 20–25%, до 2,1–2,2 трлн руб., считают аналитики.

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Влияние на рост ставок по ипотеке окажут несколько факторов. «В первую очередь это стоимость фондирования, потому что ставки по вкладам уже начали повышаться, наблюдается рост доходности ОФЗ и в целом пересмотр риска по развивающимся рынкам из-за волатильности. Доходность ОФЗ — стандартная мера риска, и банки при установлении ставок на нее тоже ориентируются», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Ставки, в свою очередь, окажут негативное влияние на объем новых выданных кредитов.

«Ставки по ипотеке, скорее всего, зафиксируются на уровне около 10% в течение нескольких ближайших месяцев. Позже, если ситуация стабилизируется, ставки постепенно пойдут на спад», — добавляет эксперт. В «Эксперт РА» ожидают, что в случае кризисного сценария ставки приблизятся к «заградительному» уровню — 11%. «В рамках умеренно негативного сценария мы ожидаем ставки около 10% плюс-минус несколько десятых процентного пункта», — добавляет Щурихина.

В 2020 году рост цен на жилье продолжится, так как увеличатся затраты застройщиков на импортные материалы и технику из-за обвала рубля. Кроме того, в начале года может возрасти инвестиционный спрос на недвижимость как средство сохранения сбережений. Рост цен на жилье влияет на объем выдач, отмечается в исследовании. Так, в 2019 году жилье дорожало и в условиях стагнации реальных доходов населения, в результате сократилось число заемщиков, которые могли позволить себе взять больший по размеру жилищный кредит. Подорожание жилья привело к увеличению среднего размера кредита на 10%, с 2 млн до 2,2 млн руб. «Если цены на недвижимость продолжат расти, то объем ипотечных выдач, скорее всего, будет сокращаться. Кроме того, будет увеличиваться средний размер кредита, так как заемщики в условиях неблагоприятной динамики доходов населения и роста цен на жилье не смогут накопить большой первоначальный взнос», — замечает Щурихина.

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В результате аналитики ожидают ухудшения качества ипотечного портфеля, который считался одним из наиболее качественных активов в банковском секторе. В 2020 году снизится платежеспособность населения на фоне общего спада в экономике и роста цен, сократятся рабочие места в наиболее подверженных влиянию коронавируса сферах. «Агентство ожидает увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5–10% в течение года, однако ее доля не превысит 1,5% портфеля», — говорится в отчете.

Как помогают рынку

Власти уже объявляли меры по поддержке банков и заемщиков, в том числе и в сфере жилищного кредитования. Центральный банк, например, снизил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%, что сделает их более доступными. Регулятор также объявил о послаблениях для заемщиков, заразившихся коронавирусом.

В среду, 25 марта, президент Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал о предложении ввести каникулы по ипотечным и потребкредитам при падении месячных доходов заемщика более чем на 30%. В этом случае можно будет приостановить обслуживание долга и пролонгировать заем.

В зоне особо риска находятся заемщики, работающие в сферах, пострадавших от пандемии (туризм, авиаперевозки, сфера услуг и развлечений), а также те, кто получает серую зарплату, говорится в исследовании «Эксперт РА».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ипотека , ставки
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