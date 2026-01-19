 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
FT узнала об «озере» нераспроданных спиртных напитков на $22 млрд

FT: производители алкоголя оказались в «озере» нераспроданных напитков
Это является самым высоким уровнем инвентаризации за более чем десять лет. В связи с этим компании вынуждены снижать цены на продукцию и замораживать работу заводов
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Исторический спад спроса на скотч, виски, коньяк и текилу привел к тому, что производители алкогольных напитков оказались в «озере» нераспроданных спиртных напитков. Они вынуждены временно приостанавливать работу своих дистилляционных заводов и снижать цены, чтобы распродать бутылки, накапливающиеся на складах, сообщает газета The Financial Times.

Согласно финансовым отчетам пяти крупнейших публичных алкогольных компаний (Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau), они имеют запасы выдерживаемых спиртных напитков на сумму $22 млрд, что является самым высоким уровнем инвентаризации за более чем десять лет.

Например, запасы созревающего коньяка французского производителя Rémy на сумму €1,8 млрд теперь почти вдвое превышают его годовой доход и близки к его полной рыночной капитализации.

Генеральный директор компании Франк Марилли заявил, что из-за избытка спирта-сырца цены будут вынужденно снижены. Цена на коньяк Hennessy в США также снизилась — во время пандемии стоимость доходила до $45 за бутылку, а сейчас — до $35.

Кроме этого, производители вынуждены закрывать временно свои заводы, чтобы справиться с нагрузкой. Так, японская группа напитков Suntory закрыла свой основной винокуренный завод по производству бурбона Jim Beam в Кентукки как минимум на год. Diageo, в свою очередь, приостановила производство виски на своих предприятиях в Техасе и Теннесси до лета.

Фото:Егор Алеев / ТАСС

Бочки со спиртными напитками начали накапливаться после того, как компании отреагировали на бум потребления алкоголя во время пандемии Covid-19, резко увеличив производство. В марте 2021 года FT со ссылкой на аналитиков и производителей алкоголя писала, что в 2020 году в мире произошел скачок спроса на более дорогой и крепкий алкоголь, люди делали выбор в пользу таких напитков, отказываясь от пива и вина.

Как отмечает издание, многие перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли собственного приготовления в условиях, когда были закрыты бары и рестораны. Это также произошло из-за того, что многие не могли отправиться в отпуск, в результате чего у людей скапливались сбережения, которые они тратили на покупку более качественного алкоголя.

Как заявил в беседе с FT аналитик Jefferies Эд Манди, пандемия привела к «скачку в торговле» алкогольными напитками. По его словам, состоятельные люди, которые не лишились работы, воспользовались более низкими розничными ценами по сравнению с ценами в питейных заведениях.

В одном из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) тогда заявили, что в 2020 году продажи текилы выросли на 80%. Генеральный директор компании Иван Менезес отметил, что в 2020 году усилился тренд на переход от вина и пива к более крепким напиткам.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
алкоголь спиртные напитки снижение цен
