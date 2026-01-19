ЕС проведет внеочередной саммит на фоне угроз США ввести пошлины

По словам председателя Евросовета, заседание пройдет в ближайшие дни. Оно будет посвящено последним событиям вокруг Гренландии. Ранее Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии

Антониу Кошта (Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images)

Евросоюз в ближайшие дни проведет экстренное внеочередное заседание Евросовета на фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести пошлины из-за Гренландии. Об этом написал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Учитывая значимость последних событий и для дальнейшей координации, я решил созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни», — написал он в X.

Кошта рассказал, что провел консультации с государствами — членами по поводу последних событий вокруг Гренландии. Как он отметил, страны придерживаются принципов единства в соблюдении международного права, территориальной целостности и национального суверенитета, а также единства в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией. Страны также признают общность трансатлантических интересов в мире и безопасности в Арктике. Они считают, что пошлины подорвут трансатлантические отношения, и что они «несовместимы с торговым соглашением ЕС — США».

Кроме этого, страны выразили готовность продолжать конструктивное взаимодействие с США по всем вопросам общего интереса, уточнил Кошта.

Ранее, 17 января, Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить десятипроцентную таможенную пошлину на все товары, отправляемые в США.

Как объяснил президент США, европейские страны будут обязаны платить пошлину до достижения соглашения о покупке Гренландии. В настоящее время тариф на товары из ЕС составляет 15%, а с 1 июня он увеличится до 25%, как сообщил Трамп.

Президент подчеркнул, что США«много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны», не взимая с них каких-либо пошлин. «Теперь настало время Дании отплатить тем же», — написал он.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюзе рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.

Список пошлин, как узнала газета, был подготовлен еще в 2025 году, но принятие решения заморозили до 6 февраля, чтобы избежать торговой войны. Послы ЕС обсуждали накануне возобновление рассмотрения этих пошлин вместе с «инструментом против принуждения» (АСI), который может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.

Кроме этого, газета узнала, что советники по национальной безопасности ряда западных стран на форуме в швейцарском Давосе 19 января изначально собирались обсуждать украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии.