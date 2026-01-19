The Guardian связала возможную продажу Гренландии с катастрофой для Киева
Молчаливое согласие Евросоюза с возможной принудительной продажей Гренландии послало бы катастрофический сигнал о приверженности блока Украине, пишет The Guardian.
Гренландия хоть и вышла из Европейского сообщества в 1985 году, она остается автономной территорией Дании, которая, в свою очередь, является членом Евросоюза. А если ЕС не сможет предотвратить насильственную продажу территории своего члена, то это послало бы Украине сигнал, несущий катастрофические последствия.
Гренландия с населением около 57 тыс. человек остается автономной территорией Дании, которая управляет островом более 300 лет.
В своей статье газета также пишет о торговой сделке США и ЕС, которая была заключена в июле 2025 года. Эта сделка позволила Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин США. В рамках соглашения США ввели пошлины в 15% на большую часть импорта из ЕС, включая автомобили. В Европе неоднозначно отреагировали на торговую сделку. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад счел сделку с США «несбалансированной».
Однако, как пишет издание, непроизнесенной причиной принятия неравной торговой сделки была надежда, что это обеспечит поддержку США Украине, предоставив свою помощь в разведке. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш описал это как дипломатический недостаток Европы.
«Европе все еще нужны США. <...> Именно это делает весь процесс [по Гренландии] очень, очень трудным. И национальные лидеры, вообще говоря, весьма неохотно критикуют президента [США Дональда] Трампа. Но они также неохотно объясняют своим обществам, почему это так, эта зависимость в сфере безопасности», — сказал он изданию.
О желании Трампа приобрести Гренландию стало известно во время его первого президентского срока в 2019 году. Трамп утверждал, что Дания плохо защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок.
В пресс-службе правительства Гренландии ответили, что «Гренландия не продается», но она «готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».
