МИД Дании счел ожидаемые пошлины США невозможными в современном мире

Намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины 10% на экспорт для восьми стран являются «невозможными в том мире, в котором мы живем», заявил глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, запись опубликовал YouTube-канал DRM News.

«Идея о том, что можно выделить определенные страны и ввести на них пошлины, невозможна в том мире, в котором мы живем. Мы в ЕС, и поэтому именно ЕС должен ответить на них», — заявил Расмуссен.

17 января на фоне разногласий со странами ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить десятипроцентную таможенную пошлину на все товары, отправляемые в США. Президент заявил, что США на протяжении многих лет оказывали Дании и странам ЕС поддержку, не применяя в отношении них таможенных пошлин.

The Financial Times узнала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз в ближайшие дни проведет экстренное внеочередное заседание Евросовета на фоне угроз американского президента пошлинами из-за Гренландии.