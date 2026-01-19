 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе

Оценки за поведение в школах будут применяться для системы поощрения учащихся и для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска. Такое разъяснение РБК дала заместитель Министра просвещения России Ольга Колударова.

«Введение оценки поведения в школах — это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», — отметила замминистра.

По ее словам, оценка поведения призвана усилить воспитательную роль школы, привить уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога. Результаты оценки могут применяться индивидуально к каждому ученику.

Минпросвещения разработало поправки для введения оценки за поведение
Общество
Фото:Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Ранее в январе Минпросвещения подготовило проект приказа, который предполагает внедрение оценки за поведение в школах. Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.

В ведомстве уточнили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта.

Пилот стартовал в начале 2025/26 учебного года в семи регионах — это Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия. Всего в нем по собственной инициативе участвовали 89 школ. При этом оценку за поведение выставляли только учащимся 5–8-х классов в рамках апробации.

