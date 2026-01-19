Президент Сирии подписал соглашение о прекращении огня с курдами
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 18 января подписал соглашение о прекращении огня и полной интеграции между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами (SDF), состоящими из курдов. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Соглашение состоит из 14 пунктов. Оно включает в том числе:
- немедленное прекращение огня и вывод сил SDF за реку Евфрат;
- полную передачу под контроль сирийского правительства провинций Дейр-эз-Зор и Ракка со всеми учреждениями, а также нефтяными и газовыми месторождениями;
- интеграцию гражданских институтов провинции Аль-Хасака в структуры сирийского государства.
- включение всего персонала SDF в состав сирийской армии и МВД на индивидуальной основе после проверки;
- передачу сирийскому правительству ответственности за тюрьмы и лагеря с заключенными «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено);
- снятие значительного военного присутствия в городе Айн-эль-Араб и формирование местной полиции;
Кроме того, SDF обязуются вывести всех не-сирийских лидеров и членов Рабочей партии Курдистана за пределы страны для обеспечения суверенитета и стабильности, передает SANA.
Ранее, 18 января, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что сирийские войска в ходе наступления против поддерживаемых США курдских сил захватили часть территорий и важных объектов на северо-востоке страны. В частности, под их контроль перешло нефтяное месторождение Омар, крупнейшее в стране, и газовое месторождение Коноко в восточной провинции Дейр-Зор.
16 января лидер сирийских курдов и командующий SDF Мазлум Абди пообещал передислоцировать свои силы из окрестностей Алеппо к востоку от Евфрата. Этому предшествовали переговоры с США и обещание аш‑Шараа придать курдскому языку статус государственного в Сирии. Однако на следующий день Сирийские демократические силы обвинили Дамаск в «предательстве», в результате чего вспыхнули столкновения с сирийскими войсками.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко