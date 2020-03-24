Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

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Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

В частности, банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5%. При этом беззалоговые кредиты сохранили свою прежнюю стоимость. Ставки по рублевым вкладам повысились в Совкомбанке с 19 марта.

Тинькофф Банк с 23 марта поднял ставки по накопительным счетам, рублевым и долларовым вкладам, но оставил неизменными условия кредитования.

Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 20 марта. Увеличить стоимость кредитования планировали и в банке «Зенит».