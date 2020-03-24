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Экономика ,  
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Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

В частности, банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5%. При этом беззалоговые кредиты сохранили свою прежнюю стоимость. Ставки по рублевым вкладам повысились в Совкомбанке с 19 марта.

Тинькофф Банк с 23 марта поднял ставки по накопительным счетам, рублевым и долларовым вкладам, но оставил неизменными условия кредитования.

Росбанк и Райффайзенбанк начали повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% 20 марта. Увеличить стоимость кредитования планировали и в банке «Зенит».

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При этом в ВТБ и Почта Банке пока что не собираются пересматривать ставки по кредитам и вкладам. Выжидательную позицию заняли «ОТП Банк» и «Хоум Кредит».

Впервые информация о повышении банками стоимости ипотечного кредитования на фоне обвала рубля и снижения цен на нефть появилась 14 марта. Например, ЮниКредит Банк и Транскапиталбанк подняли свои ставки еще 13 марта.

Теги: банки, ипотека, ставка
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