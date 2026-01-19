Страмер назвал ошибкой идею Трампа о пошлинах против союзников по НАТО

Идея президента США Дональда Трампа ввести пошлины 10% против союзников Штатов по НАТО является «ошибочной», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США, передает The Guardian.

18 января Стармер провел телефонные переговоры с президентом США, а также с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Во всех своих телефонных разговорах премьер-министр подтверждал свою позицию по Гренландии. Он заявил, что безопасность в Крайнем Севере является приоритетом для всех союзников по НАТО в целях защиты евроатлантических интересов», — говорится в кратком изложении телефонного разговора администрацией Стармера, передает The Guardian.

По данным газеты, на пресс-конференции 19 января Стармер подтвердит свою позицию, но не станет требовать введения ответных пошлин. В британском правительстве рассчитывают, что его продуктивные отношения с Трампом, которые уже помогли избежать части американских пошлин, могут привести к дальнейшим уступкам со стороны Белого дома, передает газета.

В ответ на разногласия с ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию, президент Трамп объявил 17 января о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Как стало известно The Financial Times, в ЕС изучают возможность ответных мер — введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо ограничения доступа компаний США на рынок блока.

В связи с угрозами американского президента председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о созыве в ближайшие дни экстренного заседания Евросовета.