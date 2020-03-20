ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты Общество, 14:45 Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля мер о «закрытии» Москвы Общество, 14:45 Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем Общество, 14:41 Власти ответили на сообщения о штурме аэропорта туристами в Красноярске Общество, 14:36 Роскомнадзор потребовал у двух СМИ удалить недостоверные данные о вирусе Общество, 14:35 ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии Финансы, 14:35 В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета Общество, 14:22 Как управлять бизнесом в разгар пандемии. Что полезно знать Pro, 14:21 Глава UFC допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона на другую дату Спорт, 14:21 «Ахмат» зафиксировал курсы валют в зарплатах игроков Спорт, 14:19 СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Политика, 14:06 Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель Quote, 14:05 Капризов, Яшкин, Слепышев. Кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ Спорт, 14:01 Как использовать мероприятия в b2b-продвижении Pro, 14:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

С заразившихся коронавирусом заемщиков ЦБ рекомендует не взимать пени и штрафы. Кроме того, Банк России снизил предельный размер комиссии за переводы денег через Систему быстрых платежей
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении ЦБ, в частности, указано, что для снижения рисков для финансового благополучия заразившихся COVID-19 граждан банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется реструктурировать выданные тем кредиты.

Кроме того, таким заемщикам — при наличии у них официального подтверждения заражения — рекомендуется не назначать пени и штрафы.

Также ЦБ рекомендовал кредиторам вплоть до 30 сентября 2020 года не обращать взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество в случае нарушения заемщиками своих обязательств.

Одновременно с этим страховым компаниям рекомендовано идти навстречу заболевшим COVID-19 клиентам в случае поступления от них просьб об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования или продлении срока урегулирования страховых случаев, а также не взимать штрафов и пеней за нарушение положений договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
Финансы

Со своей стороны Банк России принял решение о снижении предельных размеров комиссии, взимаемой за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП). В соответствии с решением ЦБ с 1 мая все переводы через СБП на сумму до 100 тыс. руб. в месяц должны производиться банками бесплатно, а при превышении этой суммы разрешается взимать комиссию в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

В сообщении ЦБ отмечается, что такое решение принято в целях обеспечения возможности беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами.

Для того, чтобы в условиях пандемии коронавируса упростить онлайн-покупки продуктов и лекарств ЦБ прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, кредит
Материалы по теме
Дерипаска назвал стратегию по борьбе с вирусом «самой жесткой» для людей
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта
Общество
Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter