ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом

С заразившихся коронавирусом заемщиков ЦБ рекомендует не взимать пени и штрафы. Кроме того, Банк России снизил предельный размер комиссии за переводы денег через Систему быстрых платежей

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Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении ЦБ, в частности, указано, что для снижения рисков для финансового благополучия заразившихся COVID-19 граждан банкам и микрофинансовым организациям рекомендуется реструктурировать выданные тем кредиты.

Кроме того, таким заемщикам — при наличии у них официального подтверждения заражения — рекомендуется не назначать пени и штрафы.

Также ЦБ рекомендовал кредиторам вплоть до 30 сентября 2020 года не обращать взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество в случае нарушения заемщиками своих обязательств.

Одновременно с этим страховым компаниям рекомендовано идти навстречу заболевшим COVID-19 клиентам в случае поступления от них просьб об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования или продлении срока урегулирования страховых случаев, а также не взимать штрафов и пеней за нарушение положений договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.