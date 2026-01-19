 Перейти к основному контенту
Умер один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Ему было 76 лет. Аллерс помимо мультфильма «Король Лев» работал над такими картинами, как «Трон», «Оливер и компания», «Русалочка», а также «Красавица и Чудовище»
Роджер Аллерс
Роджер Аллерс (Фото: Jonathan Leibson / Getty Images for Variety)

Один из режиссеров мультфильма Disney «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил американский продюсер Дэйв Боссерт на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Меня глубоко опечалила весть о том, что наш друг Роджер Аллерс покинул нас. Мы как раз обменивались письмами на прошлой неделе, пока он путешествовал по Египту, и оттого эта утрата кажется еще более нереальной. <...> Покойся с миром, мой друг. До встречи на той стороне», — написал он.

Боссерт назвал Аллерса «необычайно одаренным художником и режиссером» и «истинным столпом возрождения анимации Disney». Аллерс начал работать в Disney с разработки предпродакшн-концептов для «Трона» — американского фантастический фильма 1982 года. Затем он был художником раскадровки в «Оливере и компании» и «Русалочке», а впоследствии стал главным по сюжету в «Красавице и Чудовище». Позже он стал сорежиссером «Короля Льва».

Боссерт работал с Аллерсом над многими картинами в конце 80-х и на протяжении 90-х.

«Мы тесно сотрудничали над «Девочкой со спичками» (вышел в 2006 году. — РБК), и это было сплошное удовольствие — его чувство изумления, щедрость и энтузиазм вдохновляли всех вокруг. В Роджере горел радостный, светлый дух, и мир стал тусклее без него», — добавил Боссерт.

Свои соболезнования в социальных сетях также выразили продюсер Disney Дон Хан, аниматор Дэйв Вудман, генеральный директор Disney Боб Айгер.

Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам
Технологии и медиа
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Аллерс родился в Нью-Йорке, но провел детство в городе Глендейл в Аризоне, пишет The Daily Mail. Он получил степень в области изящных искусств, обучаясь в Университете штата Аризона, после чего прошел курс анимации в Гарварде.

Начал свою карьеру в анимации в Lisberger Studios в Бостоне, где работал над рекламными роликами, а также над другими проектами, такими как «Улица Сезам».

В конце 70-х он переехал в Лос-Анджелес и принял участие в создании фильма 1980 года «Олимпиада животных» в качестве художника по сюжету и дизайнера персонажей. Два года спустя он выступил как художник раскадровки для анимационного фильма Disney «Трон» и продолжил работу над анимацией для компании, включая «Русалочку» (1989).

