Аэропорт Саратова приостановил полеты
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале в 1:11 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Пензы через минуту после сообщения об ограничениях в саратовской воздушной гавани.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» на территории региона. До этого он объявил беспилотную опасность в области и предупредил об ограничении мобильного интернета.
