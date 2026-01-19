Аэропорт Саратова приостановил полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в телеграм-канале в 1:11 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Пензы через минуту после сообщения об ограничениях в саратовской воздушной гавани.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» на территории региона. До этого он объявил беспилотную опасность в области и предупредил об ограничении мобильного интернета.