Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

Банкам придется формировать значительные резервы при любом из стресс-сценариев, вызванных кризисом и коронавирусом, считают в агентстве НКР. Кризисный вариант развития событий приведет к убыткам почти на 900 млрд руб.

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Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов в российском банковском секторе, говорится в обзоре рейтингового агентства НКР, поступившем в РБК. Эксперты проанализировали влияние предыдущих кризисов на банки и смоделировали три возможных стресс-сценария для сектора.

Самый умеренный из них потребует от банков практически удвоить резервы на возможные потери по ссудам и снизит прибыль на 10%. Если же шок будет серьезнее, банки по итогам года могут зафиксировать убыток в размере до 900 млрд руб. Аналитики берут за основу показатель прибыли до налогообложения.

«При реализации любого из сценариев банковский сектор сохранит существенный запас капитала», — подчеркивают эксперты. Однако они не исключают, что некоторым крупным банкам может понадобиться докапитализация.

По итогам прошлого года кредитные организации получили рекордную прибыль на уровне 2 трлн руб., хотя частично рост за последний год связан с техническими факторами, в частности переходом на новый стандарт отчетности МСФО 9. За последние шесть лет самый плохой финансовый результат банки показали в 2015 году — прибыль тогда составила 190 млрд руб.

В отличие от кризисов 2008 и 2014 годов причиной ухудшения ситуации в этом году стала не финансовая система, а реальный сектор, отмечают аналитики НКР. «Ситуация меняется стремительно, существует угроза серьезной рецессии в мировой экономике во втором квартале, но никакие цифры пока не доступны», — отмечает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Поэтому аналитики выбрали формат различных стресс-сценариев вместо прогноза.