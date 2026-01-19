 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
Последствия «гречневого перепроизводства» в России. Инфографика

Гречневое перепроизводство в России привело к снижению посевных площадей
Сюжет
Инфографика РБК

Последние годы в России собирали большие урожаи гречихи — более 1 млн т. Это привел к «гречневому перепроизводству» и снижению посевных площадей. Так, в 2023 году был поставлен рекорд — было собрано 1,475 млн т грехичи с 1,295 млн га площадей. А в 2025 году было засеяно только 0,746 га. По прогнозу с них соберут 0,87–0,9 млн т гречихи.

О том, почему упадут сборы урожая, как Россия поставила рекорд по экспорту гречихи — в подписке РБК.

Гречиха перестала быть сверхприбыльной для компаний. Как это меняет рынок
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая, Виталий Крюков, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
гречка посевная сельское хозяйство Поля



