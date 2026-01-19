Последствия «гречневого перепроизводства» в России. Инфографика

Последние годы в России собирали большие урожаи гречихи — более 1 млн т. Это привел к «гречневому перепроизводству» и снижению посевных площадей. Так, в 2023 году был поставлен рекорд — было собрано 1,475 млн т грехичи с 1,295 млн га площадей. А в 2025 году было засеяно только 0,746 га. По прогнозу с них соберут 0,87–0,9 млн т гречихи.

