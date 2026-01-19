Росархив впервые опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном

Переписку лидера Советского Союза Иосифа Сталина с председателем ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуном впервые опубликуют в 2026 году, сообщил глава Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов. передает «РИА Новости».

«С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы», — сказал он.

Глава Росархива отметил, что контакты российских архивистов с зарубежными коллегами сохраняются, однако ситуация изменилась после 2014 года и присоединения Крыма, а затем и после 2022 года — с начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что теперь отношения активно развиваются в первую очередь с дружественными России государствами.

В качестве примеров такого сотрудничества он назвал Вьетнам и Индию, а также заключение меморандума с Саудовской Аравией и интерес к взаимодействию со стороны Алжира. Из стран Европейского союза контакты с российскими архивистами поддерживает Венгрия, отметил Артизов.

В начале октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну архивное письмо его деда Ким Ир Сена Сталину.