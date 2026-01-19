 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Росархив впервые опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном

Переписку лидера Советского Союза Иосифа Сталина с председателем ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуном впервые опубликуют в 2026 году, сообщил глава Федерального архивного агентства (Росархива) Андрей Артизов. передает «РИА Новости».

«С архивистами Китая реализуем большой проект на самом высоком уровне. Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы», — сказал он.

Глава Росархива отметил, что контакты российских архивистов с зарубежными коллегами сохраняются, однако ситуация изменилась после 2014 года и присоединения Крыма, а затем и после 2022 года — с начала спецоперации на Украине. Он пояснил, что теперь отношения активно развиваются в первую очередь с дружественными России государствами.

Эксперт заявил об утрате в ООН части архива по ядерному диалогу с СССР
Политика
Тарик Рауф

В качестве примеров такого сотрудничества он назвал Вьетнам и Индию, а также заключение меморандума с Саудовской Аравией и интерес к взаимодействию со стороны Алжира. Из стран Европейского союза контакты с российскими архивистами поддерживает Венгрия, отметил Артизов.

В начале октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну архивное письмо его деда Ким Ир Сена Сталину.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Егор Алимов
Иосиф Сталин Мао Цзэдун переписка Росархив архивы публикация
Материалы по теме
Эксперт заявил об утрате в ООН части архива по ядерному диалогу с СССР
Политика
В «Эксмо» рассказали о влиянии новых правил архивов на исторические книги
Общество
Росархив откроет доступ к оцифровкам документов XVIII–XX веков
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Пензенской области отменили план «Ковер» Политика, 05:29
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
The Guardian связала возможную продажу Гренландии с катастрофой для Киева Политика, 05:09
Минпросвещения пояснило, как будут применять оценки за поведение в школе Общество, 05:00
Росархив впервые опубликует переписку Сталина с Мао Цзэдуном Общество, 04:53
Число погибших людей при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21 Общество, 04:32
FT узнала об «озере» нераспроданных спиртных напитков на $22 млрд Общество, 04:09
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Страмер назвал ошибкой идею Трампа о пошлинах против союзников по НАТО Политика, 04:00
Посол назвал возвратом к «эпохе пиратов» планы Британии по захвату судов Политика, 03:31
Эксперты оценили последствия ситуации вокруг Гренландии для НАТО и ЕС
РАДИО
 Политика, 03:11
Последствия «гречневого перепроизводства» в России. Инфографика Экономика, 03:00
Эрдоган пообещал поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом Политика, 02:58
Президент Сирии подписал соглашение о прекращении огня с курдами Политика, 02:35
Умер один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс Политика, 02:26