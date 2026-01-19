Эрдоган пообещал поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Президенты Сирии и Турции Ахмед аш-Шараа и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х. Турецкий лидер выразил поддержку аш-Шараа в борьбе с терроризмом и отметил поддержку Турцией территориальной целостности Сирии.

Разговор касался двусторонних отношений между Турцией и Сирией, а также последних событий в Сирии, отметил Дуран. «Президент заявил, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, стабильности и безопасности Сирии», — написал он.

Эрдоган также заявил, что поддержка Турцией Сирии, особенно в борьбе с терроризмом, будет продолжать расти, передает глава управления коммуникаций турецкого президента.

Аш-Шараа, в свою очередь, в разговоре с Эрдоганом подчеркнул важность единства Сирии и необходимость распространения государственного суверенитета на всю территорию страны, передает государственное сирийское агентство SANA.

Президенты созвонились после подписания соглашения о прекращении огня между сирийскими властями и поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (SDF), состоящими из курдов.

Соглашению предшествовало наступление сирийской армии на территории курдских сил 18 января. Сирийские военные захватили часть территорий и важных объектов на северо-востоке страны. В частности, под их контроль перешло нефтяное месторождение Омар, крупнейшее в стране, и газовое месторождение Коноко в восточной провинции Дейр-Зор.

16 января курдский лидер и командующий SDF Мазлум Абди согласился вывести свои подразделения из района Алеппо на восточный берег Евфрата. Решению предшествовали консультации с США, а также заявление Дамаска о готовности придать курдскому языку официальный статус. Однако уже на следующий день SDF обвинили сирийские власти в «предательстве», что привело к возобновлению вооружtнных столкновений.