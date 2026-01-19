 Перейти к основному контенту
JP сообщил, что авианосец США вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

Как пишет газета, авианосец и ударная группа войдут в зону Центрального командования США через пять-семь дней. Авианосец сопровождают два эсминца: USS Spruance и USS Michael Murphy
Фото: Paige Brown / US Navy via Getty Images
Американский авианосец USS Abraham Lincoln и его ударные группы достигли Малаккского пролива, расположенного между Малайзией и Индонезией, сообщил The Jerusalem Post.

Ожидается, что они войдут в зону ответственности Центрального командования США через пять-семь дней. Авианосец сопровождают два эсминца: USS Spruance и USS Michael Murphy.

По данным газеты, за последние 24 часа в Иорданию прибыли еще 12 истребителей F-15. Предполагается, что в регион направляются дополнительные истребители, которые прибудут в ближайшее время, на военной базе США в Диего-Гарсия также приземлились грузовые самолеты.

Официальные лица США сообщили изданию, что «сейчас рассматриваются все варианты». Чиновники добавили, что цель состоит в том, чтобы создать значительные силы на Ближнем Востоке, которые предоставят американскому президенту Дональду Трампу широкий спектр возможностей, если он решит нанести удар по Ирану.

Трамп призвал искать новое руководство для Ирана
Политика
Али Хаменеи

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент сложно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

Трамп неоднократно предупреждал, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. О том, что Белый дом рассматривает военные удары, кибератаки, писал Axios.

16 января президент США сказал журналистам, что решение не наносить удары по Ирану было принято им самостоятельно.

Иранские власти предупреждали, что в случае военных действий со стороны США «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные в регионе американские базы.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Иран США авианосец Малайзия Индонезия
