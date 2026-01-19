Число погибших людей при сходе поездов с рельсов в Испании выросло до 21

В результате схождения двух поездов с рельсов в испанской провинции Кордово погибли по меньшей мере 21 человек, еще 30 получили серьезные ранения, их доставили в больницы, сообщает El Pais со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании и экстренных службах.

Поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и упал на пути, где в противоположном направлении двигался поезд компании Alvia со скоростью 200 км/ч.

Один из погибших был машинистом поезда Alvia, пишет El Pais. В общей сложности пострадали 484 пассажира обоих поездов. Ранее издание сообщило о 10 погибших.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в своем выступлении заявил, что жертв может быть больше. Он отметил, что железнодорожное полотно было в хорошем состоянии, так как было отремонтировано в мае 2025 года, и поэтому назвал аварию «чрезвычайно странной», передает издание.