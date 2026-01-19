 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сборная Сенегала победила Марокко в финале Кубка африканских наций

Матч в Рабате закончился со счетом 1:0
Садио Мане
Садио Мане (Фото: Harry Murphy / Getty Images)

Сборная Сенегала второй раз в истории и впервые с 2021 года стала победителем Кубка африканских наций, который прошел в Марокко.

В финале, состоявшемся в Рабате, сенегальцы обыграли хозяев турнира со счетом 1:0.

Для сенегальцев это был третий финал с 2019 года, для марокканцев — первый с 2004-го.

В полуфинале сенегальцы победили со счетом 1:0 египтян, которым принадлежит рекорд по числу трофеев (семь, последний — в 2010 году). Марокканцы в полуфинале обыграли по пенальти (0:0, 4:2) нигерийцев, которые 17 января взяли бронзу в матче с Египтом (0:0 — в основное время, 4:2 — в серии пенальти).

Сборная Марокко только раз выигрывала турнир (в 1976 году). Марокканцы до этого матча не проигрывали на своем поле с ноября 2009 года, а их беспроигрышная серия во всех турнирах составляла 26 матчей (с Кубка африканских наций 2023 года).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок африканских наций сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу
