Военная операция на Украине
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В Пензенской области ввели план «Ковер», сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в 1:10 мск.

В Пензенской области отразили атаку восьми беспилотников
Политика

За час до этого губернатор объявил беспилотную опасность на территории региона. В регионе действуют временные ограничения мобильного интернета, добавил он.

Росавиация в 1:12 мск тоже сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту Пензы. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

