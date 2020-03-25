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ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Тем, кто заразился новой коронавирусной инфекцией, ЦБ также рекомендовал реструктуризировать потребительские кредиты, а также отменить начисление неустойки по договору
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Тем, у кого официально подтвердится диагноз коронавирусной инфекции, могут также в особом порядке рассмотреть заявление на реструктуризацию потребительского кредита и отменить начисления неустойки (штрафов, пени) за невыполнение обязательств по договору.

Рекомендации ЦБ отправил также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые компании.

Согласно предложенным Центробанком мерам реструктуризовать ипотечный кредит могут даже тем заемщикам, которые уже один раз пользовались правом на ипотечные каникулы. Общаться при этом представители банки с гражданами будут по телефону, а заемщики, в свою очередь, должны предоставить все нужные документы, в том числе подтверждающие диагноз, после выздоровления.

Если же заемщик обратится в банк уже после болезни, ЦБ рекомендует отменить для него неустойку за просроченные обязательства. Также согласно предписанию регулятора данные, направленные в бюро кредитных историй, не должны ухудшить кредитную историю таких граждан.

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Если же россиянин, который заболел коронавирусной инфекцией или у которого заболели родные, проживающие с ним, не исполняет обязательств по ипотечному договору, то банки до 30 сентября не смогут взыскать жилье, если оно является единственным домом для заемщика и членов его семьи.

Страховым компаниям, в свою очередь, также рекомендуется отсрочить платеж по просьбе заболевшего и не начислять ему неустойку за нарушение положений договора добровольного страхования.

По оценкам Торгово-промышленной палаты, если ситуация с распространением коронавируса затянется, то около 3 млн предпринимателей могут разориться, а риску потерять работу подвержены свыше 8,6 млн человек. При этом каждое третье предприятие малого бизнеса в регионах отметило в опросе ТПП, что при падении спроса сможет продержаться лишь квартал, а половина владельцев сообщили, что вновь запустить свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. По словам вице-президента ТПП Елены Дыбовой, многие из них могут обанкротиться из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет.

Общее число зараженных в России по состоянию на 25 марта достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. За прошедшие сутки в стране выявили 163 новых случая заболевания.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Центробанк, ипотека
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