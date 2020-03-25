ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Тем, кто заразился новой коронавирусной инфекцией, ЦБ также рекомендовал реструктуризировать потребительские кредиты, а также отменить начисление неустойки по договору

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Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Тем, у кого официально подтвердится диагноз коронавирусной инфекции, могут также в особом порядке рассмотреть заявление на реструктуризацию потребительского кредита и отменить начисления неустойки (штрафов, пени) за невыполнение обязательств по договору.

Рекомендации ЦБ отправил также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и страховые компании.

Согласно предложенным Центробанком мерам реструктуризовать ипотечный кредит могут даже тем заемщикам, которые уже один раз пользовались правом на ипотечные каникулы. Общаться при этом представители банки с гражданами будут по телефону, а заемщики, в свою очередь, должны предоставить все нужные документы, в том числе подтверждающие диагноз, после выздоровления.

Если же заемщик обратится в банк уже после болезни, ЦБ рекомендует отменить для него неустойку за просроченные обязательства. Также согласно предписанию регулятора данные, направленные в бюро кредитных историй, не должны ухудшить кредитную историю таких граждан.