Эксперты оценили последствия ситуации вокруг Гренландии для НАТО и ЕС

Трамп объявил о пошлинах в 10% против стран, несогласных с его притязаниями на Гренландию. Радио РБК пообщалось с экспертами и узнало, как новые тарифы отразятся на ЕС и НАТО, а также что может помешать Трампу взять Гренландию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейские производители очень сильно пострадают из-за решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины против восьми стран до заключения сделки о покупке Гренландии, заявил в эфире радио телеканала РБК эксперт Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Павлов.

По его словам, это связано с тем, что между Европой и США установлены самые объемные и крупные торговые отношения и инвестиционные отношения в мире. Из-за новых пошлин под ударом оказываются фармацевтика, автомобильная и химическая промышленность, рассказал Радио РБК руководитель центра экономической интеграции Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков.

Павлов считает, что ответные меры Брюсселя могут включать как ответные тарифы, так и непрямое давление на американские компании и усиление связей с «глобальным Югом».

Однако старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин считает, что Трамп может отказаться от идеи захватить Гренландию, если НАТО окажется на грани распада.

Юрист международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин выразил мнение, что во Франции идея отказа от сотрудничества с блоком назревает уже давно. Как предположил Топорнин, резолюция о выходе Франции из НАТО вице-президента Национального собрания Франции, депутата от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте может вылиться в реальный разрыв отношений Парижа с альянсом.

Топорнин обращает внимание на то, что если устав предусматривает скоординированный ответ НАТО на агрессию извне против какой-либо страны-альянса, то там ничего не говорится о том, что должны предпринять страны-альянсы в случае, если одна из них нападет на другую.

Однако, по мнению Шейна, вероятность выхода Франции из НАТО крайне мала. Он обращает внимание на то, что у Франции достаточно долгая и сложная история взаимоотношений с НАТО, связанная в основном с тем, что Париж всегда хотел быть более независимым, особенно в вопросах обороны.

FT узнала, что в Давосе помимо Украины решили обсудить и Гренландию
Политика

Накануне Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься пошлина 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. Сейчас на товары из ЕС действует тариф в размере 15%. С 1 июня тариф возрастет до 25%, сообщил Трамп.

Комментируя резолюцию о выходе Франции из НАТО, Гетте отметила, что вопрос принял особую актуальность из-за «сознательного решения Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике». Она объяснила, что эта политика обоснована в новой стратегии национальной безопасности США.

В подтверждение Гетте привела несколько примеров, среди которых похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, угрозы аннексии Гренландии, а также «хищнические торговые соглашения», которые, по ее словам, навязаны Евросоюзу под давлением. Кроме этого, она отметила требование США к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Полина Харчевникова
Гренландия НАТО Евросоюз США пошлины
