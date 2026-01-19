Посол назвал возвратом к «эпохе пиратов» планы Британии по захвату судов

Инициативы Великобритании по перехвату судов, находящихся под санкциями, могут привести к серьезным последствиям для мировой торговли. В частности, возможно закрытие некоторых районов для судоходства, а танкеры будут сопровождать корабли охраны. Об этом рассказал посол России в Британии Андрей Келин, передают «Известия».

По мнению дипломата, последствиями решения Лондона могут также стать рост цен на сырье, товары и морское страхование, а также развитие рынка услуг по противодействию незаконным арестам судов.

«То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не «владычица морей», и безнаказанными ее действия не останутся», — заявил Келин.

Ранее в январе Би-би-си сообщила, что британское правительство определило правовое основание, которое может быть использовано для того, чтобы позволить британским военным подниматься задерживать подсанкционные суда «теневого флота». По данным телерадиокомпании, на момент 12 января ни один британский военный не поднимался на борт каких-либо подсанкционных судов.

Кроме того, британский министр обороны Джон Хили в январе заявил, что королевство поддержало операцию США по захвату танкера Marinera (ранее носившего название Bella 1) под российским флагом в Северной Атлантике. Он добавил, что Великобритания намерена продолжать меры по контролю подобных операций для защиты национальной безопасности и глобальной стабильности. МИД России назвал смену флага на Marinera с панамского на российский соответствующей международным нормам.