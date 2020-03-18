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Сбербанк не нашел поводов пересматривать ставки по ипотеке

Для роста ставок по ипотечным кредитам сигналов на рынке пока нет, заявила зампред Сбербанка Светлана Кирсанова. Ранее глава банка Герман Греф сообщил о резком росте числа заявок на новые кредиты
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сбербанк пока не планирует пересматривать ставки по ипотечным кредитам, заявила на онлайн-конференции зампред правления банка Светлана Кирсанова, передает корреспондент РБК. Текущие условия по ипотеке отражают рыночную ситуацию, считает топ-менеджер.

«На сегодняшний день можно сказать, что спрос на ипотеку действительно слегка повышенный, но никакого сейчас сигнала на рынке для того, чтобы резко пересматривать ставки по социальным нашим проектам или по ипотечным кредитам, пока нет», — отметила Кирсанова. Она, однако, не исключила пересмотра ставок по жилищным кредитам «в случае движения ставок рефинансирования».

Во вторник, 17 марта, глава Сбербанка Герман Греф сообщил о всплеске спроса на потребкредиты и ипотеку. Точное число входящих заявок он не назвал, но сообщил, что Сбербанк зафиксировал «исторический максимум спроса» на эти продукты.

Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля
Экономика

В 2019 году ипотечный портфель Сбербанка вырос на 11,4% и превысил 4,2 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО. По данным отчетности по РСБУ в январе и феврале 2020 года банк выдал рекордные объемы розничных ссуд — 258 млрд и 285 млрд руб. соответственно.

На 1 февраля средневзвешенная ставка по ипотеке в России опять обновила исторический рекорд и составила 8,84% годовых, сообщил Банк России. Однако ЦБ фиксировал замедление роста ипотечного кредитования: по итогам прошлого года этот сегмент вырос на 17,2% с учетом сделок секьюритизации, что ниже результатов 2018 года. В январе российские банки выдали 77,8 тыс. ипотечных кредитов на 188,9 млрд руб., на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из статистики регулятора.

Авторы: Евгения Чернышова, Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, ипотека
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