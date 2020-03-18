Сбербанк не нашел поводов пересматривать ставки по ипотеке

Для роста ставок по ипотечным кредитам сигналов на рынке пока нет, заявила зампред Сбербанка Светлана Кирсанова. Ранее глава банка Герман Греф сообщил о резком росте числа заявок на новые кредиты

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Сбербанк пока не планирует пересматривать ставки по ипотечным кредитам, заявила на онлайн-конференции зампред правления банка Светлана Кирсанова, передает корреспондент РБК. Текущие условия по ипотеке отражают рыночную ситуацию, считает топ-менеджер.

«На сегодняшний день можно сказать, что спрос на ипотеку действительно слегка повышенный, но никакого сейчас сигнала на рынке для того, чтобы резко пересматривать ставки по социальным нашим проектам или по ипотечным кредитам, пока нет», — отметила Кирсанова. Она, однако, не исключила пересмотра ставок по жилищным кредитам «в случае движения ставок рефинансирования».

Во вторник, 17 марта, глава Сбербанка Герман Греф сообщил о всплеске спроса на потребкредиты и ипотеку. Точное число входящих заявок он не назвал, но сообщил, что Сбербанк зафиксировал «исторический максимум спроса» на эти продукты.

В 2019 году ипотечный портфель Сбербанка вырос на 11,4% и превысил 4,2 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО. По данным отчетности по РСБУ в январе и феврале 2020 года банк выдал рекордные объемы розничных ссуд — 258 млрд и 285 млрд руб. соответственно.