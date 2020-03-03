Перевод с отсрочкой исполнения

ЦБ предложил отложить передачу в бюджет выручки от продажи акций Сбербанка

ЦБ предложил перенести срок передачи в бюджет средств от продажи Сбербанка правительству на полгода из-за волатильности рынков. Из-за обвала на коронавирусе риски, что миноритарии предложат к выкупу большой объем акций, растут

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ из-за волатильности на рынках предлагает изменить срок перечисления в бюджет средств, вырученных от продажи акций Сбербанка, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. РБК следил за трансляцией на сайте нижней палаты парламента.

«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», — сказала Юдаева.

Из законопроекта о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в федеральный бюджет (*.pdf) следует, что ЦБ в 2020–2023 годах перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб.).

При этом первую часть общей суммы — до 500 млрд руб. — ЦБ должен был перевести в бюджет до 1 июня 2020 года. Дальнейшие переводы денежных средств предполагалось осуществлять в те же сроки в последующие годы.

Прибыль, вырученная ЦБ от продажи правительству доли в Сбербанке, наряду с дополнительными ненефтегазовыми доходами и экономией на трансфертах Пенсионному фонду станет источником для финансирования мер из послания президента, говорил глава Минфина Антон Силуанов. Однако в 2020 году использовать доходы от сделки со Сбербанком на реализацию социнициатив Владимира Путина не предполагается, следует из проекта поправок в федеральный бюджет, то есть перенос сроков их поступления не скажется на финансировании допрасходов бюджета в текущем году. На 2021 и 2022 годы финансирование расходов из послания за счет продажи акций Сбербанка запланировано в размере 300 млрд и 400 млрд руб. соответственно.

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка — 50% плюс одна акция — стало известно 11 февраля. На выкуп акций Сбербанка правительство направит ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП. Большая часть денег, которые из ФНБ будут направлены на выкуп акций Сбербанка, вернутся в бюджет. Это позволит правительству потратить часть средств ФНБ без соблюдения ограничений, действующих в рамках бюджетного правила. Из проекта закона о продаже акций Сбербанка следует, что ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Около 48% акций Сбербанка сейчас находится в свободном обращении на бирже, основные их держатели — нерезиденты. При продаже первой части пакета Центробанк (а не покупатель) сделает миноритарным акционерам Сбербанка оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся у них на руках акции по цене сделки между ЦБ и правительством. ЦБ будет обязан продать эти акции до конца 2022 года. Доходы от выкупленных акций (в частности, полученные дивиденды) регулятор сможет не перечислять в бюджет, следует из текста законопроекта.

Проблема для ЦБ

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в ходе заседания бюджетного комитета отметил, что оценить финансовые последствия сделки по выкупу акций Сбербанка сейчас невозможно, потому что общая цена сделки неизвестна. «Там хитрая формула: средняя цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу, когда будет подписан первый договор купли-продажи. Мы не знаем, в каком месяце будет подписан первый договор купли-продажи», — заметил он. Из-за высокой волатильности на мировых рынках цена сделки может колебаться в радиусе плюс-минус несколько десятков миллиардов рублей, указал аудитор. «На середину февраля цена этой сделки была примерно 2,67 трлн руб. Сейчас рынки падают, эта цена может быть заметно ниже. Что будет дальше, мы не знаем», — сказал Саватюгин.

Котировки обыкновенных акций Сбербанка за период с объявления о сделке по передаче контрольного пакета от ЦБ правительству рухнули более чем на 10% (с 252,26 руб. на закрытие 10 февраля до 227 руб. на 16:30 мск 2 марта). Значительнее всего бумаги крупнейшего банка России подешевели 27 и 28 февраля во время обвала из-за бегства инвесторов с развивающихся рынков на фоне информации о продолжающемся распространении коронавируса по миру и его негативном влиянии на мировую экономику. Достигнутые уровни уже ниже средневзвешенной цены акции Сбербанка за шесть месяцев на дату объявления сделки 11 февраля — 238,4 руб. за штуку (по этому принципу будет определяться цена покупки банка правительством). До падения прошлой недели аналитики говорили РБК, что миноритариям банка будет невыгодно предъявлять их на выкуп по оферте, потому что рыночная цена превышала предполагаемую цену сделки (именно по ней будут делать обязательное предложение) на 8%.

Перенос сроков может быть связан с нежеланием ЦБ столкнуться с потенциально высокими издержками, отметила экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Если сейчас взять средневзвешенную стоимость акций Сбербанка за шесть месяцев, она окажется выше их рыночной стоимости, пояснила она. «Если ЦБ предложит buy-back (обратный выкуп) выше рынка, то желающих миноритариев может быть очень много», — сказала она. Кроме того, такая сделка снизит free-float Сбербанка, что вряд ли желательно для ЦБ с точки зрения влияния на рынок, добавила она. Запуск сделки со Сбербанком, наоборот, снизит закупки валюты ЦБ и, таким образом, ослабит давление на рубль. «Пересчет валютных интервенций в сторону снижения — это плюс для рубля», — полагает Донец.

Риски из-за бюджетного правила

Отсрочка сделки не меняет принципиально картину, но в нынешних условиях выглядит разумной, сдвигая риски, связанные со смягчением бюджетной политики на следующий год, полагает директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. «Фактически предложенная схема (по выкупу акций Сбербанка. — РБК) означает смягчение бюджетного правила. Это не очень хорошо для рынка ОФЗ, который оказался под давлением из-за глобального risk-off и падения нефти», — считает экономист. Доходности ОФЗ, опустившиеся до новых минимумов к середине февраля после очередного снижения ключевой ставки ЦБ (до 6%), в последние дни резко выросли. Так, доходность по основному индексу гособлигаций RGBI, находившаяся еще 20 февраля ниже ключевой ставки — на уровне 5,84%, по итогам торгов 28 февраля поднялась до 6,38%.

В нынешних условиях значительно возросших вирусных рисков российский долговой рынок оказался под давлением, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Какие-либо смягчения жесткости «каркаса» российской стабильности, который формируется в том числе бюджетным правилом, при таких уровнях неопределенности могут создавать предпосылки для дальнейшего усиления давления как на российские рынки, так и на стабильность всей финансовой системы», — считает он. Сдвиг в сроках проведения сделки с акциями Сбербанка выглядит оправданным — за это время, скорее всего, у властей появится больше релевантной информации об уровне давления со стороны вирусного фактора на экономику, полагает экономист.

Софья Донец ранее оценивала, что покупки валюты, которые ЦБ осуществляет по поручению Минфина в рамках бюджетного правила, сократятся ориентировочно на $10–11 млрд в год в результате продаж валюты, полученной в рамках сделки по Сбербанку из ФНБ. Но хотя меньше рублей будет поступать в ликвидность через покупки валюты, больше рублей будет приходить из бюджета в виде расходов, добавляла она. «Получается, что чистый эффект на ликвидность будет около нуля, но он будет зависеть также от того, на сколько лет размажут сокращение покупок валюты и какие будут параметры расходов бюджета», — указывала Донец.

На фоне сообщений о продолжающемся распространении коронавируса COVID-19 в мире на всех основных торговых площадках начался обвал котировок. На последней неделе февраля цена нефти марки Brent на Лондонской бирже упала за неделю на $10 за баррель. В пятницу, 28 февраля, торги шли возле отметки $50 за баррель, причем на короткое время цена впервые за 2,5 года даже опустилась ниже $49. В понедельник, 2 марта, цена на нефть держится возле отметки $50 за баррель. Снижение цен на нефть скажется прежде всего на курсе рубля, указывала Донец: «Наша оценка чувствительности курса к ценам на нефть — 3% ослабления курса на 10% снижения цены». Если стоимость барреля останется на уровне $52, курс может превысить 68 руб. за доллар, считает экономист.