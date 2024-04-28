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Политика ,  
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Силовики применили спецсредства против протестующих в Тбилиси

Полиция применила спецсредства против протестующих у здания парламента в Тбилиси

Между протестующими против «закона об иноагентах» и силовиками у здания парламента в Тбилиси начались столкновения, полиция применила спецсредства против участников акции из-за попыток прорвать оцепление, заявило МВД, передает Rustavi 2. По информации Mtavari TV, там распылили слезоточивый газ.

К зданию парламента прибыл спецназ, туда доставили также водомет. Участники акции пытаются прорваться на сцену, установленную перед запланированным на 29 апреля митингом, организованным «Грузинской мечтой».

Протестующие взяли здание парламента в кольцо, сообщаетRustavi 2. Проспект Руставели, на котором расположен парламент, перекрыт.

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