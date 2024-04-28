Старовойт: за день под обстрелы ВСУ попали пять районов Курской области

ВСУ за день обстреляли пять районов Курской области

В течение дня ВСУ атаковали населенные пункты в пяти районах Курской области — Кореневском, Суджанском, Хомутовском, Рыльском и Глушковском, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

В Кореневском районе под обстрелы попали деревня Успеновка и село Снагость. Часть жителей этих населенных пунктов после удара со стороны Украины осталась без электричества, позднее энергоснабжение восстановили.

ВСУ также обстреляли села Горналь и Дарьино и пункт пропуска «Суджа» в Суджанском районе. Кроме того, прилеты были зафиксированы недалеко от села Искра Хомутовского района и пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе.

В поселке Тёткино в Глушковском районе после обстрела начался пожар на одной из улиц. Повреждения получили четыре дома и гараж.

Помимо обстрелов ВСУ атаковали регион в течение дня при помощи беспилотников. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили дроны в Глушковском районе — вблизи Тёткино, села Волфино и хутора Заря. Беспилотники также сбили у села Горналь в Суджанском районе и недалеко от деревни Старая Николаевка и пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе.

В пострадавших в результате атак со стороны Украины губернатор не сообщил.