Правительство повысит утильсбор на самосвалы и погрузчики

Размер увеличения составит до 2,5 раза, также вводится сбор на тяжелые бульдозеры, которые производят в России. Эксперты считают, что мера призвана ужесточить условия для импорта спецтехники из Китая

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С 1 июля в России повысят утилизационный сбор на некоторые категории спецтехники, следует из постановления правительства. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Сбор на новые погрузчики вырастет почти в 2,3 раза, до 1,8 млн руб. Повышение коснется нескольких сегментов самосвалов для бездорожья: например, сбор на подержанные машины мощностью свыше 1750 л.с. вырастет до 29,3 млн руб., в 2,5 раза.

Под утильсбор попадут тяжелые бульдозеры, которые с 2023 года производятся в России, приводит газета сообщение Минпромторга. На новые машины мощностью от 600 до 800 л.с. он составит 5 млн руб., на бульдозеры старше трех лет — 22,4 млн руб.

Единый коэффициент утильсбора установят для гусеничных тракторов и гусеничных бульдозеров, ведомство объяснило это необходимостью «пресечения недобросовестной практики, согласно которой из-за разницы коэффициентов гусеничные бульдозеры регистрировались под видом гусеничных тракторов».

По словам гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, мера призвана ужесточить условия для импорта спецтехники из Китая. Он допустил также, что «изменения могут стимулировать компании локализовать выпуск».

С августа 2023 года в России подняли утилизационный сбор на ввозимые в страну автомобили. Перед этим, как писал «РБК Приморье», таможенники на Дальнем Востоке зафиксировали рост импорта спецтехники из Китая. В начале июля в сутки в среднем через границу проходило 50–60 единиц, к концу месяца ввоз на отдельных пунктах пропуска увеличился в семь-восемь раз. Через погранпункты проходят бетоносмесительные установки, тягачи, самосвалы, грузовые автомобили, краны, экскаваторы и другая техника.

По данным «Газпромбанк Лизинга», за первое полугодие 2023 года продажи спецтехники составили 34,9 тыс. единиц, из которых 70% приходилось на китайские бренды.