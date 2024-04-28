Саудовская Аравия обозначила ЕС единственное решение на Ближнем Востоке

Глава саудовского МИДа призвал международное сообщество к реализации принципа «двух государств» на Ближнем Востоке. По его словам, это является единственным возможным решением палестино-израильского конфликта

Сектор Газа (Фото: Mahmoud Issa / Reuters)

Только приверженность решению палестино-израильского конфликта по принципу «двух государств» может предотвратить повторение войны в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Его слова приводит Arabnews.

«Мы надеемся, что международное сообщество, учитывая все, что произошло, и учитывая риски, связанные с неправильными действиями, присоединится [к реализации принципа «двух государств»]. И мы работаем с нашими партнерами, в том числе с европейцами и многими другими, чтобы попытаться воплотить эту инициативу в реальность», — сказал он, добавив, что необходимо «перейти от разговоров к действиям, конкретным шагам».

В связи с этим министр призвал присоединиться к реализации этой инициативы международное сообщество, «в особенности страны с наибольшим влиянием и Совет Безопасности ООН».

«Если мы примем это решение, путь откроется перед нами, даже если найдутся те, кто попытается остановить это. Есть явные рычаги, есть скрытые рычаги, которые могут подтолкнуть нас в этом направлении», — заявил он.

Генеральная ассамблея ООН в 1947 году приняла резолюцию 181 (II), которая подразумевала создание в Палестине «Еврейского государства» и «Арабского государства». При этом город Иерусалим в документе был обозначен отдельной единицей с особым правовым статусом (без суверенитета). В рамках этой резолюции из двух государств был создан только Израиль.

Глава саудовского МИДа назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа и допустил значительное расширение конфликта. «Ситуация очень сложная, и есть вероятность, что конфликт расширится и станет еще хуже, чем сегодня», — приводит его слова издание Sabq.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло массированные удары по Израилю, атаковало приграничные населенные пункты, взяло в заложники солдат и местных жителей. В ответ на эти действия еврейское государство начало контртеррористическую операцию «Железные мечи», целью которой является уничтожение представителей ХАМАС. В частности, Израиль поддерживают США, Великобритания и Германия.