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Политика ,  
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В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента

В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах устроили марш к парламенту
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иностранных агентах, протестующие устроили марш к зданию парламента, сообщает телеканал Rustavi 2.

Шествие началось на площади Первой Республики. Участники акции протеста планируют обойди здание парламента и заключить его в живую цепь.

В связи с митингом перекрыт проспект Руставели, на котором располагается здание парламента, в районе мобилизована полиция. По данным Mtavari, полицейские охраняют здание парламента снаружи и изнутри, во дворе, в усиленном режиме.

В Тбилиси протестующие пришли к президентскому дворцу
Политика

17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. После этого в стране начались массовые протесты.

В один из дней протестующие в столице прошли от здания парламента к президентскому дворцу и перекрыли площадь Свободы. К акции также присоединился женский марш.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал принять закон при любом раскладе.

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Тбилиси митинг протесты иноагенты Грузия
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