В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иностранных агентах, протестующие устроили марш к зданию парламента, сообщает телеканал Rustavi 2.
Шествие началось на площади Первой Республики. Участники акции протеста планируют обойди здание парламента и заключить его в живую цепь.
В связи с митингом перекрыт проспект Руставели, на котором располагается здание парламента, в районе мобилизована полиция. По данным Mtavari, полицейские охраняют здание парламента снаружи и изнутри, во дворе, в усиленном режиме.
17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. После этого в стране начались массовые протесты.
В один из дней протестующие в столице прошли от здания парламента к президентскому дворцу и перекрыли площадь Свободы. К акции также присоединился женский марш.
Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».
Президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон в случае его принятия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и пообещал принять закон при любом раскладе.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас