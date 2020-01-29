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Экономика ,  
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Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

Дополнительные расходы на реализацию мер, объявленных президентом в послании, составят более 4 трлн руб. до 2024 года, сообщил журналистам Антон Силуанов. Более 90% средств выделит федеральный бюджет
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин произвел окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

  • До 2024 года дополнительные расходы составят 4,128 трлн руб., сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов;
  • Основную часть средств — 3,77 трлн руб. — возьмет на себя федеральных бюджет. Еще 357,8 млрд руб. должны обеспечить бюджеты регионов, уточнил он.

В рамках реализации Послания на социальную поддержку граждан будет выделен «беспрецедентный объем финансирования», подчеркнул глава Минфина.

Наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет — 1,3896 трлн руб., и выплаты материнского капитала — 1,2327 трлн руб.

Поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы будут представлены в правительство до 11 февраля, напомнил Силуанов.

Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят «повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения», подчеркнул глава Минфина. «При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность», добавил он.

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
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Владимир Путин связал будущее России с преодолением демографического кризиса, назвав низкие доходы населения прямой угрозой. Для стимулирования рождаемости и финансовой поддержке семей с детьми он предложил уже с 2020 года начать выплачивать материнский капитал после рождении первого ребенка и увеличить его размер до 616 тыс. руб. на двух детей. Сама программа будет продлена до 2026 года.

Для поддержки нуждающихся семей будет введено новое ежемесячное пособие — на ребенка от трех до семи лет. Пособие адресное, его смогут получать семьи, живущие на доходы ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты будет зависеть от уровня прожиточного минимума в регионе: в 2020 году такие семьи получат в среднем 5,5 тыс. руб. (50% ПМ), а с 2021-го — в среднем 11,5 тыс. руб. на ребенка.

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
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Путин также предложил бесплатно обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый классы, а для классных руководителей с 1 сентября ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. руб. при сохранении всех действующих выплат.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минфин, Послание президента Федеральному собранию
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