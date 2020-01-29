Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина
Минфин произвел окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
- До 2024 года дополнительные расходы составят 4,128 трлн руб., сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов;
- Основную часть средств — 3,77 трлн руб. — возьмет на себя федеральных бюджет. Еще 357,8 млрд руб. должны обеспечить бюджеты регионов, уточнил он.
В рамках реализации Послания на социальную поддержку граждан будет выделен «беспрецедентный объем финансирования», подчеркнул глава Минфина.
Наибольший объем средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет — 1,3896 трлн руб., и выплаты материнского капитала — 1,2327 трлн руб.