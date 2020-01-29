Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

Поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы будут представлены в правительство до 11 февраля, напомнил Силуанов.

Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят «повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения», подчеркнул глава Минфина. «При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность», добавил он.

Владимир Путин связал будущее России с преодолением демографического кризиса, назвав низкие доходы населения прямой угрозой. Для стимулирования рождаемости и финансовой поддержке семей с детьми он предложил уже с 2020 года начать выплачивать материнский капитал после рождении первого ребенка и увеличить его размер до 616 тыс. руб. на двух детей. Сама программа будет продлена до 2026 года.

Для поддержки нуждающихся семей будет введено новое ежемесячное пособие — на ребенка от трех до семи лет. Пособие адресное, его смогут получать семьи, живущие на доходы ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты будет зависеть от уровня прожиточного минимума в регионе: в 2020 году такие семьи получат в среднем 5,5 тыс. руб. (50% ПМ), а с 2021-го — в среднем 11,5 тыс. руб. на ребенка.

Путин также предложил бесплатно обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый классы, а для классных руководителей с 1 сентября ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. руб. при сохранении всех действующих выплат.