В Пулково отказались принимать чемоданы в пищевой пленке

В Пулково отказались принимать чемоданы в пищевой пленке

Пулково перестал принимать багаж в пищевой пленке из-за проведения диагностики, пишет «Фонтанка». В аэропорту сообщили, что диагностические работы носят «временный характер»

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал принимать багаж, самостоятельно упакованный пассажирами в пищевую пленку, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Чемоданы, обернутые в пищевую пленку или неподходящую упаковку, не принимаются», — сказали там, добавив, что диагностические работы «носят временный характер». В пресс-службе также исключили задержки рейсов в связи с этими мерами.

Для упаковки багажа пассажиров призвали обращаться на официальные стойки. В Пулково также открыли дополнительный пункт обслуживания, добавили в управляющей компании.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пулково.