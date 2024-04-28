Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США

Зеленский: Украина и США работают над соглашением по безопасности на 10 лет

В соглашении будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на десять лет, сообщил Зеленский. Москва заявляла, что Киев может получить гарантии безопасности, если при этом будет обеспечена безопасность России

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Украина и США работают над договором в области безопасности, оно должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений, которые Киев заключил с другими странами. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Киев и Вашингтон обсуждают «конкретные основы безопасности и взаимодействия», сообщил Зеленский, переговоры идут об объемах поддержки Киева на 2024 год и следующие десять лет. «Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия», — уточнил он.

22 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку договора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, который приезжал в Киев. Соглашение «должно быть образцовым» и работать не хуже американского меморандума с Израилем, заявил Ермак, отметив помощь союзников Тель-Авива в отражении массированной атаки Ирана в ночь на 13 апреля. Зеленский ранее упрекнул Запад в «двойных стандартах» из-за помощи Израилю, но отказе защитить небо Украины. В Белом доме США в ответ заявили, что Вашингтон не может брать на себя «боевую роль», помогая Украине сбивать российские воздушные цели, поскольку это совершенно разные конфликты.

В июле 2023 года страны G7 приняли декларацию, в которой пообещают продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь в обмен на реформы. В следующем месяце Киев начал переговоры по предоставлению ему гарантий безопасности с США. По данным Washington Post, в документ могут войти поддержка краткосрочных военных операций, создание в будущем украинских сил, «которые смогут сдерживать российскую агрессию», формирование защитных «пузырей» вокруг украинских городов и восстановление ключевых отраслей украинской экономики и экспорта.

Первой страной, которая заключила с Украиной двустороннее соглашение, стала Великобритания. Ее примеру последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндиия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев надеется подписать соглашения о партнерстве с более чем 30 государствами.

Россия осуждает западные страны за военную поддержку Украины. По мнению президента Владимира Путина, Киев может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность Москвы.