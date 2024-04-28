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В Дубае задержали более 900 человек в рамках борьбы с попрошайничеством

В Дубае полиция задержала более 900 человек в рамках борьбы с попрошайничеством
Дубай,&nbsp;Объединённые Арабские Эмираты
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Дубае полиция задержала 967 попрошаек, уличных торговцев и нелегальных работников в ходе кампании «Борьба с попрошайничеством», сообщает газета Al Bayan.

В частности, задержаны были 396 попрошаек, 292 уличных торговца и 279 нелегальных работников.

Издание отмечает, что правоохранительные органы усилили меры борьбы с попрошайничеством во время Рамадана. Малоимущие граждане в этот период «ищут сочувствия» у людей, соблюдающих пост, и поэтому уровень попрошайничества растет.

В 2024 году Рамадан начался с заходом солнца в воскресенье, 10 марта, и закончился вечером 8 апреля, в понедельник.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

В полиции призвали граждан «не реагировать на просьбы нищих» и делать пожертвования по «официальным и надежным каналам», чтобы помощь доходила до «тех, кто действительно этого заслуживает». В ведомстве также отметили, что стоит избегать уличных торговцев, так как они предоставляют товары «неизвестного происхождения».

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ОАЭ Дубай попрошайничество задержания
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