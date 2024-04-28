Глава МИД Франции призвал к стандартизации систем вооружения в Европе

Стефан Сежурне (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Европе необходима стандартизация систем вооружения, военная техника должна быть доступна для всех европейских государств в равной мере, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью немецкой газете Die Welt.

Журналист спросил у главы французского МИД, какие конкретно меры предлагает президент Эмманюэль Макрон для укрепления оборонной политики Европы.

«Нам абсолютно необходима стандартизация систем вооружения на европейском уровне. Целью должна быть оперативная совместимость, то есть чтобы военная техника могла без проблем использоваться всеми государствами», — ответил Сежурне.

По словам министра, Европа должна стать лидером мирового рынка в оборонной сфере.

Накануне, 27 апреля, Макрон в очередной раз выступил с призывом усилить общеевропейскую оборону. Президент отметил, что сотрудничество с НАТО является приоритетом для Франции в оборонной политике, однако Европе необходимо начать дискуссию о собственной «европейской обороне» из-за действий России.

По словам главы государства, европейским лидерам следует обсудить противоракетную оборону, возможность применения оружия большой дальности, а также ядерного оружия как для тех стран, которые им уже обладают, так и для тех, на чьей территории размещены американские боеголовки.

Несколькими днями ранее этого, 25 апреля, Макрон заявил, что общеевропейская система безопасности позволила бы в будущем «строить добрососедские отношения с Россией». В Кремле в ответ на его слова отметили, что Москва после окончания военной операции на Украине будет выстраивать отношения с Европой «на новых основах».