 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава МИД Франции призвал к стандартизации систем вооружения в Европе

Глава МИД Франции Сежурне: Европе необходима стандартизация вооружения
Стефан Сежурне
Стефан Сежурне (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Европе необходима стандартизация систем вооружения, военная техника должна быть доступна для всех европейских государств в равной мере, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью немецкой газете Die Welt.

Журналист спросил у главы французского МИД, какие конкретно меры предлагает президент Эмманюэль Макрон для укрепления оборонной политики Европы.

«Нам абсолютно необходима стандартизация систем вооружения на европейском уровне. Целью должна быть оперативная совместимость, то есть чтобы военная техника могла без проблем использоваться всеми государствами», — ответил Сежурне.

По словам министра, Европа должна стать лидером мирового рынка в оборонной сфере.

Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии
Политика
Эмманюэль Макрон

Накануне, 27 апреля, Макрон в очередной раз выступил с призывом усилить общеевропейскую оборону. Президент отметил, что сотрудничество с НАТО является приоритетом для Франции в оборонной политике, однако Европе необходимо начать дискуссию о собственной «европейской обороне» из-за действий России.

По словам главы государства, европейским лидерам следует обсудить противоракетную оборону, возможность применения оружия большой дальности, а также ядерного оружия как для тех стран, которые им уже обладают, так и для тех, на чьей территории размещены американские боеголовки.

Несколькими днями ранее этого, 25 апреля, Макрон заявил, что общеевропейская система безопасности позволила бы в будущем «строить добрососедские отношения с Россией». В Кремле в ответ на его слова отметили, что Москва после окончания военной операции на Украине будет выстраивать отношения с Европой «на новых основах».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Франция Европа МИД Франции вооружение Стефан Сежурне Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Франция предложила ЕС санкции для борьбы с «российской дезинформацией»
Политика
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии
Политика
Макрон напомнил о необходимости Европе выстраивать отношения с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Силовики применили спецсредства против протестующих в Тбилиси Политика, 23:06
Основатель клуба «Москва» — о сквоше, бизнесе и складном смартфоне РБК и Honor, 23:03
В Польше эвакуировали людей из-за бомбы возле строящейся АЗС Общество, 22:57
Алиев рассказал Блинкену о начале процесса демаркации границы Политика, 22:37
ВСУ за день обстреляли пять районов Курской области Политика, 22:35
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией Политика, 22:15
Глава МИД Франции призвал к стандартизации систем вооружения в Европе Политика, 22:09
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 21:53
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 21:41
В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента Политика, 21:31
Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США Политика, 21:21
«Зенит» проиграл «Динамо» Спорт, 21:11
В Дубае задержали более 900 человек в рамках борьбы с попрошайничеством Общество, 21:06
В Пулково отказались принимать чемоданы в пищевой пленке Общество, 21:02