 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и одержал пятую победу в АПЛ подряд
«Манчестер Сити» уверенно обыграл в гостях «Ноттингем» со счетом 2:0. От «Арсенала» команду Хосепа Гвардиолы отделяет одно очко при игре в запасе
Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

«Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в АПЛ «Арсеналу» благодаря победе над «Ноттингем Форест» в 35-м туре.

Встреча в Уилтшире закончилась со счетом 0:2.

Голы забили Йошко Гвардиол (32-я минута) и Эрлинг Холанд (71). Обоим ассистировал Кевин де Брёйне, который является рекордсменом АПЛ по числу матчей с двумя и более передачами (18).

«Манчестер Сити» набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице, имея игру в запасе. У лидирующего «Арсенала» 80 очков. До конца турнира осталось три тура.

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» и оторвался от «Ливерпуля» на пять очков
Спорт
Фото:Dylan Martinez / Reuters

У «Ноттингема» четырехматчевая безвыигрышная серия, 26 очков и 17-е место.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Вулверхэмптон» 4 мая, а «Ноттингем» в тот же день сыграет с аутсайдером турнира «Шеффилдом».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити
Материалы по теме
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии
Спорт
«Манчестер Сити» отреагировал на информацию об интересе к Пиняеву
Спорт
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 21:41
В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента Политика, 21:31
Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США Политика, 21:21
«Зенит» проиграл «Динамо» Спорт, 21:11
В Дубае задержали более 900 человек в рамках борьбы с попрошайничеством Общество, 21:06
В Пулково отказались принимать чемоданы в пищевой пленке Общество, 21:02
Саудовская Аравия обозначила ЕС единственное решение на Ближнем Востоке Политика, 20:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Правительство повысит утильсбор на самосвалы и погрузчики Экономика, 20:39
«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ подряд Спорт, 20:30
Суд оштрафовал еще двоих участников «Коррозии металла» Общество, 20:22
«Мыл полы, вел тренировки»: как россиянин создал успешный бизнес РБК и Honor, 20:16
Слишкович фразой «Анчелотти трясется» оценил последние матчи «Спартака» Спорт, 20:05
Новосибирский «Новоколледж» объявил о прекращении работы Общество, 20:04
FT узнала о желании сторонников Джонсона и Трасс сместить Сунака с поста Политика, 19:48