«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и одержал пятую победу в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» уверенно обыграл в гостях «Ноттингем» со счетом 2:0. От «Арсенала» команду Хосепа Гвардиолы отделяет одно очко при игре в запасе

Фото: Michael Regan / Getty Images

«Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в АПЛ «Арсеналу» благодаря победе над «Ноттингем Форест» в 35-м туре.

Встреча в Уилтшире закончилась со счетом 0:2.

Голы забили Йошко Гвардиол (32-я минута) и Эрлинг Холанд (71). Обоим ассистировал Кевин де Брёйне, который является рекордсменом АПЛ по числу матчей с двумя и более передачами (18).

«Манчестер Сити» набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице, имея игру в запасе. У лидирующего «Арсенала» 80 очков. До конца турнира осталось три тура.

У «Ноттингема» четырехматчевая безвыигрышная серия, 26 очков и 17-е место.

Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Вулверхэмптон» 4 мая, а «Ноттингем» в тот же день сыграет с аутсайдером турнира «Шеффилдом».