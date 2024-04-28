«Манчестер Сити» одержал пятую победу в АПЛ подряд
«Манчестер Сити» приблизился к лидирующему в АПЛ «Арсеналу» благодаря победе над «Ноттингем Форест» в 35-м туре.
Встреча в Уилтшире закончилась со счетом 0:2.
Голы забили Йошко Гвардиол (32-я минута) и Эрлинг Холанд (71). Обоим ассистировал Кевин де Брёйне, который является рекордсменом АПЛ по числу матчей с двумя и более передачами (18).
«Манчестер Сити» набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице, имея игру в запасе. У лидирующего «Арсенала» 80 очков. До конца турнира осталось три тура.
У «Ноттингема» четырехматчевая безвыигрышная серия, 26 очков и 17-е место.
Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Вулверхэмптон» 4 мая, а «Ноттингем» в тот же день сыграет с аутсайдером турнира «Шеффилдом».
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