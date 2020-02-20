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Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Продажа Сбербанка российскому правительству, в результате которой оно сможет профинансировать меры из послания президента, не отразится на курсе рубля, считает министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«По форме нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать?» — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, не достигается ли желание профинансировать социальные расходы фактическим нарушением бюджетного правила. Механизм сделки соответствует требованиям закона, а государство выигрывает за счет получения «хорошего актива», добавил он.

Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Полное видео
Финансы

О продаже доли ЦБ в Сбербанке было официально объявлено 11 февраля: она должна снять конфликт интересов, поскольку сейчас Центробанк является и владельцем банка, и регулятором, осуществляющим надзор. Общая сумма сделки оценивается в 2,55 трлн руб., но большая доля средств вернется правительству. Из законопроекта о перечислении части доходов ЦБ от продажи Сбербанка в федеральный бюджет следует, что ЦБ в 2020–2023 годах передаст бюджету около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка.

Кудрин увидел в покупке у ЦБ акций Сбербанка смягчение бюджетного правила
Экономика

Правительство проведет сделку за счет средств ФНБ, который наполняется благодаря сверхдоходам от продажи нефти дороже цены отсечения (в 2020 году — $42,4 за баррель). Согласно бюджетному правилу, которое де-факто действует с 2017 года, нефтяные сверхдоходы не должны направляться на текущие расходы — это позволяет снизить зависимость курса рубля от колебаний нефтяных котировок. Правительство неоднократно отказывалось смягчать бюджетное правило через повышение цены отсечения. По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, сделку со Сбербанком можно расценивать как некоторое смягчение бюджетного правила. Аналитики S&P писали, что «ослабление бюджетного правила, даже если это временная ситуация, может стать первым шагом к ослаблению доверия к новой бюджетной конструкции — доверия, над повышением уровня которого правительство успешно работало в последние годы». По их мнению, «опыт России с выполнением установленных правил макроэкономической политики остается непростым: правила часто ослабляются или отменяются по мере изменения внутренней или внешней конъюнктуры».

Однако доходы бюджета от продажи доли ЦБ в Сбербанке позволят профинансировать новые меры социальной поддержки, о которых объявил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин (они потребуют дополнительно более 2 трлн руб. в течение 2020–2022 годов, в том числе более 1,8 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет). Силуанов на заседании правительства 13 февраля заявлял, что доходы от сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, а менять «бюджетные принципы, бюджетные правила, чтобы профинансировать новые задачи», не придется.

«Получается так, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет», — отметил Силуанов в интервью. Таким образом, нефтегазовые доходы переформатируются в ненефтегазовые, добавил он. Однако Центральный банк, когда он будет конвертировать валютные средства ФНБ в рубли, одновременно будет изымать дополнительную ликвидность на рынке и тем самым минимизирует негативное влияние на курс рубля, пояснил министр: «Самое главное у нас что? Чтобы курс не укреплялся. И бюджетное правило дает гарантии стабильности прогноза курсовых соотношений». Сделка в минимальной степени отразится на валютном курсе, заверил Силуанов.

Сам механизм сделки был разработан примерно одновременно с посланием президента, пояснил министр. При соблюдении бюджетного правила реализовать меры из послания было бы «непросто», сказал он. Но такие ресурсы необходимы только на первом этапе, полагает Силуанов: «Потом, мы надеемся, экономика сгенерит дополнительные ресурсы, которые вернутся нам через доходы. И мы потом сможем дополнительные средства на реализацию послания изыскать в рамках обычных текущих поступлений в бюджет».

Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка
Экономика

Авторы: Иван Ткачёв, Анна Гальчева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Антон Силуанов, Сбербанк
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