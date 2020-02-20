Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Продажа Сбербанка российскому правительству, в результате которой оно сможет профинансировать меры из послания президента, не отразится на курсе рубля, считает министр финансов Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«По форме нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать?» — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, не достигается ли желание профинансировать социальные расходы фактическим нарушением бюджетного правила. Механизм сделки соответствует требованиям закона, а государство выигрывает за счет получения «хорошего актива», добавил он.

О продаже доли ЦБ в Сбербанке было официально объявлено 11 февраля: она должна снять конфликт интересов, поскольку сейчас Центробанк является и владельцем банка, и регулятором, осуществляющим надзор. Общая сумма сделки оценивается в 2,55 трлн руб., но большая доля средств вернется правительству. Из законопроекта о перечислении части доходов ЦБ от продажи Сбербанка в федеральный бюджет следует, что ЦБ в 2020–2023 годах передаст бюджету около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка.