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«Зенит» проиграл «Динамо»

«Зенит» проиграл «Динамо» в Москве, потерпев второе поражение подряд
Победный гол забил Константин Тюкавин. «Динамо» выиграло третий матч подряд и теперь отстает от «Зенита» всего на три очка. «Бело-голубые» впервые выиграли у «Зенита» оба матча в одном чемпионате России
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Москва))

Московское «Динамо» победило лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит» в матче 26-го тура со счетом 1:0.

Игра прошла в Москве. Гол на 77-й минуте забил Константин Тюкавин, который отличился за «бело-голубых» в пятом матче подряд.

«Бело-голубые» впервые в истории выиграли у «Зенита» оба матча сезона в чемпионате России — нынешний сезон 28-й, в котором встречаются эти две команды.

«Зенит» проиграл второй матч подряд и теперь в турнирной таблице только на одно очко опережает «Краснодар» (49), который в понедельник встретится с «Крыльями Советов».

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Следующим соперником команды Сергея Семака будет воронежский «Факел» 6 мая.

У «Динамо» третья строчка (47), в следующем туре «бело-голубые» сыграют с «Сочи» 5 мая.

В 3-м туре в августе «Динамо» победило «Зенит» в гостях со счетом 3:2.

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Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Зенит
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