«Страна» сообщила о взрыве в Киеве
В Киеве был слышен взрыв, сообщают «Страна» и УНИАН со ссылкой на местные телеграм-каналы.
«Зеркало недели» уточняет, что он не связан с военными действиями.
По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога не звучит в украинской столице, но объявлена в Киевской области. Назадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки в регионе.
Позднее взрыв произошел в Сумах, пишет Суспiльне.
Тревога также была объявлена в Черкасской области, ее отменили.
Днем 28 апреля взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье, в местной военной администрации сообщили, что повреждения получил промышленный объект.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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