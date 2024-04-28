«Страна»: в Киеве и Сумах прогремели взрывы

«Страна» сообщила о взрыве в Киеве

Киев, Украина (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

В Киеве был слышен взрыв, сообщают «Страна» и УНИАН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

«Зеркало недели» уточняет, что он не связан с военными действиями.

По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога не звучит в украинской столице, но объявлена в Киевской области. Назадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки в регионе.

Позднее взрыв произошел в Сумах, пишет Суспiльне.

Тревога также была объявлена в Черкасской области, ее отменили.

Днем 28 апреля взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье, в местной военной администрации сообщили, что повреждения получил промышленный объект.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.