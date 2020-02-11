ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

Зачем нужна сделка

Продажа Сбербанка, который в отличие от большинства госбанков исторически принадлежит ЦБ, а не правительству, обсуждается много лет. У ЦБ существует конфликт интересов: он совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа, отмечается в сообщении Минфина, а продажа акций Сбербанка «позволит снять вопросы». На то, что контроль ЦБ над крупнейшим банком страны выглядит странно, указывали России страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года, рассказывал в октябре замминистра финансов Алексей Моисеев.

Активизации дискуссии о смене главного акционера Сбербанка в последние месяцы предшествовал спор о дивидендах крупнейшего банка. С 2017 года они не зачисляются в доходы ЦБ, а передаются регулятором напрямую в бюджет. По законодательству ЦБ передает в бюджет 75% своей прибыли, но с 2017 года этого не делает, поскольку показывает убытки из-за санации банков. Убыток ЦБ в 2017 году составил рекордные 435,3 млрд руб., в 2018-м — 434,7 млрд руб. Если бы в этот период дивиденды Сбербанка шли в доходы ЦБ, бюджет недополучил бы суммы, на которые рассчитывал. В мае 2019 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предложила вернуться к прежней системе зачисления дивидендов в доходы регулятора (это помогло бы покрыть часть убытков из-за санирования банков).

Конфликт интересов существовал всегда, вопрос о выходе регулятора из структуры акционеров Сбербанка давно назрел и не раз обсуждался, но ЦБ было не до того — сначала из-за финансового кризиса, потом из-за фокуса на санации частных банков, говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. В самой продаже нет ничего необычного, наоборот, нетипичным является то, что банковский регулятор владел контрольным пакетом в крупнейшем банке, считает она: обычно владельцем госбанков выступает государство.

В декабре об обсуждении смены контролирующего акционера банка сообщил Reuters со ссылкой на источники, затем это подтвердил министр финансов Антон Силуанов. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу» заявляла, что речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о его передаче (балансовая стоимость банка составляет лишь 72,9 млрд руб.).

Согласно достигнутым договоренностям 700 млрд руб. (то есть порядка 25%) от продажи акций Сбербанка ЦБ включит в свои доходы за 2020 год, сообщил представитель регулятора. Оставшиеся средства, по его словам, ЦБ передаст в казну — частично в форме денежных средств, частично в форме требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу — по депозиту.

Правительство может рассмотреть законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка уже в четверг, 13 февраля, сообщили агентства со ссылкой на Минфин. По данным Reuters, первый этап сделки по покупке Сбербанка начнется в апреле.

Что получат миноритарии

При продаже первой части пакета Центробанк (а не покупатель) сделает миноритарным акционерам Сбербанка оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся у них на руках акции по цене сделки между ЦБ и правительством. Согласно действующему закону об акционерных обществах, предложить миноритариям продать свои акции должен покупатель пакета, а не продавец, замечает директор по телекоммуникациям и финансовому сектору представительства Prosperity Capital Management Александр Васюк. Представитель ЦБ назвал условия сделки «уникальными» и подчеркнул, что в законопроекте будут отдельно прописаны особенности взаимодействия с миноритариями Сбербанка. Но акции миноритариев не должны остаться у государства — согласно документу до конца 2022 года регулятор должен будет выкупленные акции продать.

Сейчас в свободном обращении находятся 48% акций Сбербанка (в том числе 45% — у нерезидентов). Вероятно, первым лотом ЦБ передаст правительству пакет ровно на 30% акций (по закону покупатель более 30% должен сделать публичную оферту прочим акционерам), полагает партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. Затем, по его мнению, ЦБ с Минфином в рамках разработанного законопроекта пропишут в законодательство об акционерных обществах исключение, освобождающее правительство от обязанности делать оферту миноритариям, после чего проведут сделки по продаже остальной части пакета. Минфин и ЦБ скорее будут склонны выбирать «цену пониже, чем повыше», считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

«Вряд ли хотя бы один акционер Сбербанка из-за смены собственника решит продать свои акции», — сомневается бывший зампред ЦБ, завкафедрой финансовых рынков РАНХиГС Константин Корищенко. Он уверен, что Минфин и ЦБ учли нюансы законодательства и озвучили планы об оферте миноритариям, «чтобы не попадать в неудобные ситуации».

С момента объявления о продаже Сбербанка (15:40 мск) акции росли в цене с 255,17 руб. за штуку до 259,77 руб. (плюс 3% к открытию), но спустя два часа опустились ниже 255 руб. Сейчас средневзвешенная цена акции банка за шесть месяцев (по этому принципу будет определяться цена сделки между ЦБ и правительством) составляет 238,4 за штуку, то есть на 8% ниже текущей биржевой цены, оценивает старший аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов. Если цена оферты будет ниже рынка, то объем выкупленных Центробанком бумаг будет незначительным — соответственно, и будущая реализация этого пакета не окажет существенного влияния на котировки, полагает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Сколько денег в ФНБ на выкуп Сбербанка

В долларовом выражении ликвидная часть ФНБ в 2020 году составляет около $143 млрд (не ясно, когда точно эти деньги будут перечислены в ФНБ, но правительство исходит из того, что они фактически уже являются частью ФНБ).

По текущему курсу доллара к рублю ликвидная часть ФНБ равна примерно 9,16 трлн руб., или 8,1% прогнозируемого ВВП за 2020 год. Соответственно, превышение над 7% ВВП, которое может быть направлено на инвестиции в 2020 году, оценивается в 1,2–1,3 трлн руб. (точное значение меняется из-за изменений курсов валют). Силуанов говорил, что на внутренние инфраструктурные проекты из ФНБ в первый год могут быть направлены 0,4 трлн руб. Получается, что для расчетов с ЦБ по выкупу контрольного пакета в Сбербанке в 2020 году у Минфина останется максимум 800–900 млрд руб. В 2020 году Минфину удастся оплатить до 30% всей суммы сделки, следует из расчетов РБК.

Согласно федеральному бюджету на 2020–2022 годы, сумма доступных для инвестирования средств ФНБ (превышение ликвидной части над 7% ВВП) будет ежегодно возрастать — до 3,7 трлн руб. в 2021 году и до 5,8 трлн руб. в 2022 году, потому что правительство продолжает получать сверхдоходы от нефти. Этот прогноз был сделан исходя из консервативного прогноза по ценам на нефть ($55–57 за баррель), и, хотя прямо сейчас нефтяные котировки из-за коронавируса опустились ниже заложенной в бюджет прогнозной цены, ожидается, что в среднем за год цены на нефть будут не ниже прогнозируемых правительством. Власти планировали использовать часть свободных средств ФНБ для предоставления экспортных кредитов, но даже с учетом этого у Минфина будет скорее больше, чем меньше, средств для оплаты доли в Сбербанке в последующие годы по сравнению с 2020-м. Исходя из этого, расчеты могут быть завершены в течение двух-трех лет (к 2022 году).

Ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года значительно превысит доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), поэтому инвестиции в них соответствует целям управления ФНБ — обеспечит сохранность вложений и стабильность дохода от их размещения, настаивает министерство. При этом планов правительства по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты покупка не отменяет, заявил Силуанов.

Превратится ли покупка Сбербанка в финансирование социнициатив

Сделка по выкупу Сбербанка в конечном счете может оказаться скрытым источником финансирования социальных инициатив президента Владимира Путина, сообщили «Ведомости». Дело в том, что доход ЦБ от продажи акций Сбербанка может частично вернуться в бюджет, поскольку ЦБ по закону перечисляет правительству 75% своей чистой прибыли, говорит Донец. Поступления от ЦБ засчитываются в ненефтегазовые доходы бюджета, а значит, на эту сумму потенциально можно увеличить общие бюджетные расходы. Таким образом, купив долю в Сбербанке на сбережения ФНБ, правительство фактически сможет трансформировать их в дополнительные расходы для финансирования мер соцподдержки. Объявленные Путиным меры финансовой поддержки российским семьям потребуют дополнительно 3,8 трлн руб. из федерального бюджета до 2024 года.

Но главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова скептически настроена по отношению к этой версии. «Продажа Сбербанка как основание для того, чтобы потратить деньги ФНБ, — это слишком странно и сложно. И с точки зрения предсказуемости бюджетных трат это выглядит неубедительно», — считает она.

Что будет со Сбербанком и Грефом

Действующая стратегия Сбербанка заканчивается в 2020 году, и банку предстоит согласовать новый трехлетний документ с новым акционером. Основные задачи нынешней стратегии направлены на создание и развитие экосистемы Сбербанка, а также на превращение банка в ИТ-компанию, которая способна конкурировать с такими технологическими гигантами, как Google, Amazon и Facebook. Но такой подход вызывал критику ЦБ: по мнению регулятора, банки не должны создавать экосистемы, так как это может негативно влиять на конкуренцию из-за создания барьеров для других поставщиков финансовых услуг. Несмотря на это, при контроле ЦБ Сбербанк реализовывал достаточно независимую стратегию развития, что положительно оценивалось инвесторами, считает руководитель направления Deloitte по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Екатерина Трофимова.

В 2019 году представители ЦБ занимали 29% мест в наблюдательном совете Сбербанка (четыре места), 14% — чиновники правительства (два места) и 43% — независимые директора (шесть мест). Кандидаты в наблюдательный совет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, уточнили в пресс-службе ЦБ «Интерфаксу». Сбербанк обсуждает это с правительством и администрацией президента.

Герман Греф предупреждал, что может покинуть пост главы банка, если стратегию из-за смены основного акционера придется менять. Дальнейшая стратегия будет зависеть от видения новых кураторов Сбербанка в правительстве, говорит Трофимова, подчеркивая, что независимость Сбербанка в этом вопросе очень важна для инвесторов и участников рынка.

Если передача пакета связана с тем, что у правительства есть собственное видение стратегии развития Сбербанка, в том числе в рамках реализации национальных проектов, то вполне возможна смена руководства банка, рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Сейчас неясно, найдет ли понимание со стороны правительства идеология создания экосистемы, действующей и в нефинансовой сфере, поскольку это требует существенных инвестиций, добавляет эксперт.

По мнению Ольги Ульяновой, замена контролирующего акционера в предлагаемой конструкции вряд ли приведет к смене стратегии: «Сбербанк — крупнейший банк, и ему в любом случае приходится договариваться с государственными структурами на самых разных уровнях». Риски смены руководства Сбербанка минимальны, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Банк на протяжении многих лет демонстрирует высокие показатели, обеспечивает растущий положительный финансовый результат, и в таких условиях кардинальные изменения в модели управления маловероятны, считает он.

Перед объявлением ЦБ и Минфина о продаже Сбербанка Греф проводил пресс-конференцию по итогам наблюдательного совета. Он ушел с нее за несколько минут до того, как Минфин и ЦБ выпустили свои сообщения. Общение с журналистами продлилось всего около семи минут, хотя обычно после набсовета оно длится более получаса.