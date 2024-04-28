 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

Минфин Эстонии предложил закрывать на ночь КПП «Койдула» на границе с Россией
Эстония с мая будет закрывать на ночь погранпереход в Нарве на границе с Россией. Минфин предложил «в целях экономии» распространить меру на еще один КПП. МВД предупреждало, что живущие близ границы люди могут потерять работу
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Эстонии рассматривают возможность закрыть на ночь контрольно-пропускной пункт «Койдула» на границе с Россией (с российской стороны — МАПП «Куничина гора», Псковская область), сообщил ERR министр финансов Март Вырклаэв.

По словам министра, на то есть две причины: «более эффективное выполнение санкций» и «определенная экономия». Вырклаэв отметил, что транспортные потоки уменьшились и держать границу с Россией открытой постоянно «больше не разумно».

При этом власти приграничной волости Сетомаа на юго-востоке Эстонии считают, что инициатива может негативно сказаться на региональном бюджете, а также на гражданах, которые работают на предприятиях на приграничных территориях.

Финляндия с 15 апреля введет новые ограничения на границе с Россией
Политика
Фото:ФТС России

Глава МВД страны Лаури Ляэнеметса пока не комментировал предложение. В конце февраля глава отдела пограничной и миграционной политики ведомства Янек Мяги говорил ERR, что власти не собирались закрывать пункт «Койдула», поскольку это приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы.

Всего между Россией и Эстонией пять КПП, «Койдула» предназначен для автомобильного движения. С 1 мая, согласно решению эстонского правительства, погранпункт «Нарва-1» (МАПП Ивангород) перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный и будет открыт с 7 утра до 23 часов вечера. Таллин объяснил решение строительными работами в Ивангороде, из-за которых с 1 февраля погранпереход прекратил пропуск транспорта.

В конце ноября 2023 года  эстонские пограничники на пункте в Нарве начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», в связи с обострением миграционной ситуации. Она привела к постепенному закрытию пунктов на финско-российской границе. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония КПП граница погранпункты
Материалы по теме
МВД Эстонии призвало православные приходы выйти из подчинения Москвы
Общество
ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе
Политика
Володин оценил результаты закрытия КПП Финляндии на границе с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Силовики применили спецсредства против протестующих в Тбилиси Политика, 23:06
Основатель клуба «Москва» — о сквоше, бизнесе и складном смартфоне РБК и Honor, 23:03
В Польше эвакуировали людей из-за бомбы возле строящейся АЗС Общество, 22:57
Алиев рассказал Блинкену о начале процесса демаркации границы Политика, 22:37
ВСУ за день обстреляли пять районов Курской области Политика, 22:35
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией Политика, 22:15
Глава МИД Франции призвал к стандартизации систем вооружения в Европе Политика, 22:09
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 21:53
«Страна» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 21:41
В Тбилиси протестующие устроили марш к зданию парламента Политика, 21:31
Украина анонсировала «самое сильное» соглашение по безопасности с США Политика, 21:21
«Зенит» проиграл «Динамо» Спорт, 21:11
В Дубае задержали более 900 человек в рамках борьбы с попрошайничеством Общество, 21:06
В Пулково отказались принимать чемоданы в пищевой пленке Общество, 21:02