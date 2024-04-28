В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

Эстония с мая будет закрывать на ночь погранпереход в Нарве на границе с Россией. Минфин предложил «в целях экономии» распространить меру на еще один КПП. МВД предупреждало, что живущие близ границы люди могут потерять работу

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Эстонии рассматривают возможность закрыть на ночь контрольно-пропускной пункт «Койдула» на границе с Россией (с российской стороны — МАПП «Куничина гора», Псковская область), сообщил ERR министр финансов Март Вырклаэв.

По словам министра, на то есть две причины: «более эффективное выполнение санкций» и «определенная экономия». Вырклаэв отметил, что транспортные потоки уменьшились и держать границу с Россией открытой постоянно «больше не разумно».

При этом власти приграничной волости Сетомаа на юго-востоке Эстонии считают, что инициатива может негативно сказаться на региональном бюджете, а также на гражданах, которые работают на предприятиях на приграничных территориях.

Глава МВД страны Лаури Ляэнеметса пока не комментировал предложение. В конце февраля глава отдела пограничной и миграционной политики ведомства Янек Мяги говорил ERR, что власти не собирались закрывать пункт «Койдула», поскольку это приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы.

Всего между Россией и Эстонией пять КПП, «Койдула» предназначен для автомобильного движения. С 1 мая, согласно решению эстонского правительства, погранпункт «Нарва-1» (МАПП Ивангород) перейдет с круглосуточного режима работы на сокращенный и будет открыт с 7 утра до 23 часов вечера. Таллин объяснил решение строительными работами в Ивангороде, из-за которых с 1 февраля погранпереход прекратил пропуск транспорта.

В конце ноября 2023 года эстонские пограничники на пункте в Нарве начали устанавливать бетонные блоки, известные как «зубы дракона», в связи с обострением миграционной ситуации. Она привела к постепенному закрытию пунктов на финско-российской границе. Ограничения несколько раз расширяли и продлевали. Хельсинки объяснил это наплывом просителей убежища из стран Ближнего Востока и из Африки. Москва отвергла обвинения в содействии нелегалам.