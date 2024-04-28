Алиев рассказал Блинкену о начале процесса демаркации границы
Азербайджан и Армения вслед за делимитацией границы начали процесс демаркации, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Беседа состоялась по инициативе Блинкена. Он поздравил Баку и Ереван с достижением соглашения о делимитации границы. Соединенные Штаты, по его словам, поддерживают нормализацию отношений между двумя странами и «продвижение мирной повестки».
«Глава государства отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало демаркационных работ на границе двух стран после процесса делимитации является позитивным шагом», — говорится в сообщении.
По словам президента, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Алма-Ате по приглашению казахстанской стороны для продолжения переговоров по мирному договору.
На этой неделе Алиев не исключил, что мирное соглашение с Ереваном может быть достигнуто до конференции по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре. «Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — отметил он.
22 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы. До этого МИД республики заявил, что стороны достигли предварительной договоренности о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан. До 15 мая страны должны подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».
23 апреля агентство Trend сообщило, что на границе был установлен первый пограничный столб.
Процесс делимитации базируется на Алма-Атинской декларации 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ подтвердил Беловежские соглашения, где констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права». Декларация также закрепила территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года.
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