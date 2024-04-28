Алиев рассказал Блинкену о начале процесса демаркации границы

Главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Алма-Ате для продолжения переговоров по мирному договору, сообщил также азербайджанский президент

Азербайджан и Армения вслед за делимитацией границы начали процесс демаркации, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Беседа состоялась по инициативе Блинкена. Он поздравил Баку и Ереван с достижением соглашения о делимитации границы. Соединенные Штаты, по его словам, поддерживают нормализацию отношений между двумя странами и «продвижение мирной повестки».

«Глава государства отметил, что соглашение, достигнутое комиссией по делимитации двух стран, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что начало демаркационных работ на границе двух стран после процесса делимитации является позитивным шагом», — говорится в сообщении.

По словам президента, главы МИД Азербайджана и Армении вскоре встретятся в Алма-Ате по приглашению казахстанской стороны для продолжения переговоров по мирному договору.

На этой неделе Алиев не исключил, что мирное соглашение с Ереваном может быть достигнуто до конференции по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку в ноябре. «Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным», — отметил он.

22 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале процесса делимитации границы. До этого МИД республики заявил, что стороны достигли предварительной договоренности о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел — их получил Азербайджан. До 15 мая страны должны подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

23 апреля агентство Trend сообщило, что на границе был установлен первый пограничный столб.