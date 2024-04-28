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В Польше эвакуировали людей из-за бомбы возле строящейся АЗС

Около тысячи человек эвакуировали в Польше из-за найденных бомб возле АЗС

В районе строительства АЗС в польском городе Бяла-Подляска обнаружили авиабомбы времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось эвакуировать жителей на прилегающих к месту находки улицах, сообщило радио RMF.

По данным радиостанции, сначала власти сообщили о нахождении четырех неразорвавшихся авиабомб, но всего саперы нашли шесть таких боеприпасов. Саперы провели несколько проверок, чтобы выяснить точное число авиабомб в земле. Территория, где проходили раскопки, охранялась сотрудниками полиции.

Как рассказала радиостанции пресс-секретарь главы Бялы-Подляски Габриэла Куц-Стефанюк, из района находки эвакуировали около тысячи человек. Городские власти предложили в качестве временного места размещения школу, но ей воспользовались лишь несколько десятков.

26 апреля саперы смогли извлечь все шесть авиабомб и увезти в место, где их будет безопасно обезвредить. Жители смогли вернуться домой, также по Сидорской улице, где нашли боеприпасы, снова запустили движение транспорта, сообщила инспектор Главного управления муниципальной полиции Бялы-Подляски Беата Мищук.

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Фото:Bruna Prado / Getty Images

В середине апреля в Сербии специалисты успешно обезвредили авиабомбу времен бомбардировок Югославии силами НАТО 1999 года. Спасатели транспортировали ее в безопасное место, боеприпас весил около тысячи килограммов с зарядом взрывчатого вещества в 430 кг.

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Польша авиабомба эвакуация саперы
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