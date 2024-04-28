Суд оштрафовал еще двоих участников «Коррозии металла»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Нижегородский районный суд назначил двум гитаристам «Коррозии металла» Рамилю Зейналову и Даниилу Буренкову штрафы в размере 1 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики, сообщила пресс-служба суда во «ВКонтакте».

Ранее суд оштрафовал на 1 тыс. руб. лидера и солиста группы Сергея «Паука» Троицкого. Он и гитаристы были признаны виновными по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Суд установил, что на концерте «Коррозии металла», который проходил вечером 27 апреля в Нижнем Новгороде, Троицкий «осуществлял продажу одежды и печатного издания с изображением символики нацизма». По данным «РИА Новости», в деле предоставлены фотоматериалы, на которых запечатлены футболка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» и книга с символами нацистской армии.

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Гитаристы же «публично демонстрировали символику нацизма, изображенную на их футболках», следует из сообщения пресс-службы суда.

Зейналов в зале суда заявил, что «Коррозия металла» не имеет никакого отношения к фашизму. Музыкант отметил, что футболку ему выдали во время концерта и он не заметил, что на ней было изображено.

Буренков подчеркнул, что не поддерживает идеи нацизма. По словам гитариста, он не знал о размещении запрещенной символики на мерче коллектива.

Вечером 27 апреля силовики ворвались в клуб «Ненависть», где проходил концерт «Коррозии металла» и задержали музыкантов. Директор группы Мария Рунова сообщила РБК, что помимо участников коллектива из зала также забрали около 40 посетителей клуба. По ее словам, претензии к группе возникли из-за древнеславянских символов на мерче.

Зейналов рассказал ТАСС, что в ближайшее время участники группы вернутся на поезде в Москву.